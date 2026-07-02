Kumalizika kwa mikutano ya wapatanishi na Iran na Marekani mjini Doha; mazungumzo yanaendelea

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, «Majed al-Ansari», msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, alitangaza kwamba wapatanishi wa Qatar na Pakistani wamemaliza mikutano yao tofauti na wajumbe wa Marekani na Iran mjini Doha.

Aliongeza kuwa kuhusu masuala yanayohusiana na maelezo ya maelewano kati ya Iran na Marekani, na kulingana na matokeo ya mkutano wa Uswizi, maendeleo mazuri yamepatikana.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar pia alisema kwamba pande zimekubaliana kuendelea na mazungumzo, na imeamuliwa kwamba muda wa kufanya mkutano ujao utawekwa katika fursa ya karibu iwezekanavyo.