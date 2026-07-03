Mafundisho ya Kiongozi Mshahidi yatabaki katika historia milele / Propaganda za Magharibi haziwezi kupotosha ukweli wa upinzani wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) — Davide Rossi, mwandishi na mwanaharakati wa kijamii wa Italia, kwa kuchapisha ujumbe wa video alisema kwamba anaenda Tehran kwa shauku na hisia kali ili kushiriki katika ibada ya mazishi ya Alhamisi Mtukufu Ayatollah Khamenei, huyu mtu mkuu, na kushuhudia kwa macho yake moja ya nyakati muhimu na za kihistoria za taifa la Iran.

Alirejelea kuandika kitabu chenye kurasa zaidi ya 300 kuhusu mawazo ya kisiasa na kifalsafa ya Alhamisi Mtukufu Ayatollah Khamenei na akaongeza kwamba yeye mwenyewe ameandika utangulizi wa kitabu hicho. Kulingana na Rossi, kazi hii si simulizi tu ya maisha ya Kiongozi Mshahidi, bali inasimulia historia ya taifa ambalo mwaka 1979 (1357 ya Kiajemi) liliasi dhidi ya ubeberu, unyonyaji, na uporaji wa rasilimali zake ili kujenga jamii iliyo na msingi wa usawa na uhuru.

Mwandishi huyu wa Italia aliendelea kwamba Mapinduzi ya Kiislamu bado yanaungwa mkono na kuheshimiwa na watu wa Iran, na ukweli huu una tofauti dhahiri na picha ambayo propaganda za Magharibi zinatoa kuhusu Jamhuri ya Kiislamu.

Uwezo wa kupinga “wa kushangaza” wa taifa la Iran

Rossi alielezea uwezo wa taifa la Iran wa kupinga kama wa kushangaza na akasema: “Iran haijawahi kuwa mchokozi, na katika miaka iliyopita imekuwa na jukumu muhimu katika kukabiliana na kikundi cha kigaidi cha Daesh (ISIS), kuunga mkono Mashia wa eneo hilo, na kuunga mkono upinzani wa Palestina.”

Akikosoa sera za Washington, aliongeza kwamba Daesh iliimarishwa kwa msaada na ufadhili wa Marekani, lakini Iran ilisimama katika safu ya mbele ya vita dhidi ya kikundi hiki cha kigaidi na kusaidia kuikomboa mataifa ya eneo hilo kutokana na tishio lake.

Mwanaharakati huyu wa kijamii wa Italia pia alisisitiza jukumu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuunga mkono taifa la Palestina na akasema: “Ulinzi wa Tehran wa upinzani wa Palestina ni sehemu ya mbinu pana zaidi ya nchi hii ya kuunga mkono mataifa yaliyokandamizwa na kupambana na utawala wa kimataifa.”

Rossi pia aliibua jukumu la Iran katika amani ya kimataifa na kuunda mpangilio wa haki na wa pande nyingi, na akaongeza kwamba njia hii inaendana na juhudi za nchi kama China na Russia kujenga ulimwengu wenye msingi wa ushirikiano, usawa, na hatima ya pamoja ya binadamu.

Alisisitiza kwamba kila mwanamume na mwanamke duniani anayeamini haki ya kijamii na usawa, anapaswa kuunga mkono tajriba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kupambana na ubeberu na kulinda uhuru wa mataifa.

Mwandishi huyu wa Italia aliongeza: “Alhamisi Mtukufu Ayatollah Khamenei alikuwa na uhusiano wa karibu na wa kirafiki na viongozi wanaotaka uhuru na wanaopinga utawala wa nje katika ulimwengu.”

Rossi mwishoni alisisitiza: “Wale ambao hawataki kuelewa njia ya kihistoria na nafasi ya Iran, wanaweza kuipotosha, lakini ukweli utabaki, na mafundisho ya Mshahidi Ayatollah Ali Khamenei yatabaki katika kumbukumbu ya historia milele.”