Damu ya Imam Khamenei itazifanya vizazi vipya kuwa imara zaidi katika njia ya upinzani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) — Muhammad al-Buraym, anayejulikana kama "Abu Mujahid", mkurugenzi wa ofisi ya habari ya kamati za upinzani za Palestina, alisema kuhusu urithi wa kifikra na kimkakati wa kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu: "Kiongozi mshahidi wa Iran aliweza kugeuza umoja wa Kiislamu kutoka kauli mbiu ya kiitikadi hadi malengo ya kimkakati, kwa sababu aliona tofauti za kimadhehebu kama nyufa ambazo nguvu za kikoloni, pamoja na Wazayuni, Wamarekani na ulimwengu wa Magharibi, wanazitumia kugawa eneo la Kiislamu na kuchochea fitina."

Aliongeza: "Maamuzi na fatwa zilizotolewa na kiongozi mshahidi kuhusu kupiga marufuku kuvituhumu alama za Sunni na juhudi zake kwa nguvu zote kuzuia visingizio vya maadui kuingia kupitia nyufa hizi, ni hatua ya msingi ambayo imesaidia kuimarisha umoja wa Ummah wa Kiislamu na kukata njia kwa wote wanaojishibisha kwa kuchochea tofauti za kimadhehebu na kiitikadi. Maamuzi haya pia yamesaidia kuihuisha Ummah wa Kiislamu kutimiza jukumu lake katika kukabiliana na nguvu za kibepari na udhalimu."

Abu Mujahid, akisisitiza kwamba kiongozi mshahidi wa mapinduzi alikuwa mwenye uwezo wa kutazama mambo kwa kina, alisema: "Shahidi Sayyid Ali Khamenei alikuwa na mtazamo wa kina kuhusu hali ya Ummah wa Kiislamu na watu wake, na alikuwa na uwezo wa kutathmini kwa usahihi na kuchunguza ukweli wa taifa. Umoja katika mawazo ya kiongozi mshahidi haukuzuiliwa na mipaka ya kijiografia ya Iran, bali ulifika hadi kwenye mipaka ya nchi za Kiislamu na Kiarabu na kuunda mfano wa kuleta ukaribu wa mahusiano kati ya nchi za Kiislamu na nguvu zao za upinzani."

Kiongozi huyu wa Palestina alibainisha: "Upinzani katika mawazo ya kiongozi mshahidi si bunduki au roketi tu, bali ni mfumo wa kifikra, kiutamaduni na kiuchumi unaomaanisha kutokubali kutawaliwa na wageni na kufikia kujitosheleza na uhuru. Imam Khamenei alithibitisha kwamba upinzani ndio njia pekee ya kuhifadhi heshima na uhuru wa mataifa."

Abu Mujahid, akirejelea jukumu kuu la kiongozi mshahidi katika kuimarisha wazo na mbinu ya upinzani, alisema: "Kiongozi huyu mkuu alicheza jukumu kuu na muhimu katika kuimarisha wazo na mbinu ya upinzani. Alithibitisha dhana ya ushindi wa imani juu ya upanga na akaifanikisha kitendo. Wazo lake na mbinu yake ya upinzani imekuwa mwongozo kwa mataifa yote na makundi ya upinzani."

Alipozungumzia usaidizi wa kiongozi mshahidi wa Ummah kwa suala la Palestina, alisema: "Katika mtazamo wa Imam Shahidi, dhamira ya Palestina inachukuliwa kuwa suala kuu la kwanza la ulimwengu wa Kiislamu. Mtazamo huu na msimamo haukuzuiliwa tu kwa usaidizi wa kisiasa, bali ulibadilika kuwa usaidizi wa moja kwa moja na unaoendelea wa kijeshi na vifaa kwa upinzani wa Palestina, ambao ulisababisha uthabiti wa eneo la Gaza na kufikia mafanikio muhimu ya kihistoria."