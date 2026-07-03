Shehbaz Sharif: Huduma za Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi ni Chanzo chenye Thamani kwa Ulimwengu wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) — Ofisi ya Waziri Mkuu wa Pakistani mjini Islamabad, kwa kuchapisha picha za uwepo wa ujumbe wa ngazi ya juu wa nchi hiyo ukiongozwa na Shehbaz Sharif, ilitoa taarifa yenye matamshi ya Waziri Mkuu wa Pakistani.

Waziri Mkuu wa Pakistani katika ibada ya kuaga na kuzika mwili mtakatifu wa Kiongozi Mshahidi wa Ummah wa Kiislamu, kwa kutoa heshima kwa cheo cha juu cha Imam Shahidi Sayyid Ali Khamenei, alisifu huduma zake na roho yake ya kupenda amani kwa taifa la Iran na ulimwengu wa Kiislamu.

Shehbaz Sharif katika ibada hii, iliyofanyika pamoja na Field Marshal Sayyid Asim Munir (Kamanda wa Jeshi), Seneta Muhammad Ishaq Dar (Makamu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje), Sayyid Mohsin Naqvi (Waziri wa Mambo ya Ndani), Sayyid Yusuf Raza Gilani (Mwenyekiti wa Seneti), Sardar Ayaz Sadiq (Mwenyekiti wa Bunge la Kitaifa) na Bilawal Bhutto Zardari (Mwenyekiti wa Chama cha Watu), alisema: "Shahidi Ayatollah Khamenei kwa miongo kadhaa aliongoza taifa la Iran kwa hekima, ufahamu na mtazamo wa mbali, na huduma zake ni chanzo chenye thamani kwa ulimwengu wa Kiislamu."

Aliongeza: "Sisi sote tuko pamoja na Iran, na hapa tunaelezea mshikamano wetu na Alhamisi Mtukufu Ayatollah al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei (Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu), Dk. Masoud Pezeshkian (Rais) na taifa la Iran."

Ofisi ya Waziri Mkuu wa Pakistani ilitangaza kwamba Shehbaz Sharif na ujumbe wake waliofika Tehran kwa ziara ya siku moja, waliondoka Tehran baada ya kuhudhuria ibada ya kuaga Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi.