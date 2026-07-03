Kuhudhuria ibada ya mazishi ya Kiongozi Mshahidi ni mwiba katika jicho la adui / Kushiriki katika ibada hii ni yenye thamani sawa na kupambana na Waza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) — Sheikh Akram al-Kaabi, Katibu Mkuu wa Harakati ya Najaba ya Iraq, kwa kuchapisha ujumbe, akirejelea kwamba kiongozi mshahidi wa mapinduzi aliuawa kwa mikono ya Wayazidi wa zama hizi, yaani Marekani na Israel, alisisitiza kwamba kuhudhuria kwa watu katika ibada hii ni mwiba katika jicho la adui dhalimu.

Pia alisema kwamba kupiga kelele za "Mauti Amerika" na "Mauti Israel" ni sawa na mshale unaolenga njama zao, uwongo wao na uhalifu wao.

Katibu Mkuu wa Harakati ya Najaba ya Iraq alisisitiza kwamba ushiriki wa watu katika ibada ya mazishi ya mwili mtakatifu wa Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi ni wa thamani sawa na kupambana na Wazayuni.