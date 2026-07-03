Hezbollah ya Lebanon inafanya ibada ya ukumbusho wa Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi katika kitongoji cha kusini cha Beirut

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) — Harakati ya Hezbollah ya Lebanon imewataka watu wa Lebanon kushiriki katika ibada ya ukumbusho itakayofanyika kwa ajili ya Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi. Ibada hii itafanyika Jumatano ijayo saa 9 jioni kwa saa za mitaa, katika kitongoji cha kusini cha Beirut.

Leo asubuhi, Ijumaa, wakati huo huo na kuwasili kwa mwili wa Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika msala wa Imam Khomeini mjini Tehran, kikundi cha viongozi wa kisiasa, wanazuoni, wanafikra na watu wa kidini kutoka nchi mbalimbali za dunia walihudhuria ibada hii na kuutoa heshima mwili wake mtakatifu.

Katika ibada hii, delegesheni za viongozi wa kisiasa, wanazuoni na wasomi wa kidini kutoka India, Russia, Pakistani, Norway, Sri Lanka, Uingereza, Kambodia, Ugiriki, Uswidi, Myanmar, Thailand, Indonesia, Afghanistan na nchi nyinginezo, wakiwa karibu na mwili wa Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi, walisoma Surat al-Fatiha, walitoa rambirambi na kuadhimisha kumbukumbu ya mapambano yake katika kutetea Ummah wa Kiislamu na kuunga mkono mataifa yaliyokandamizwa.