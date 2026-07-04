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Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Abbas Araghchi akutana na ujumbe wa Fronti ya Umma ya Ukombozi wa Palestina

4 Julai 2026 - 22:15
News ID: 1835514
Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Abbas Araghchi akutana na ujumbe wa Fronti ya Umma ya Ukombozi wa Palestina

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amekutana na ujumbe wa Fronti ya Umma ya Ukombozi wa Palestina (PFLP), ambapo pande hizo zilijadili maendeleo ya kadhia ya Palestina na kusisitiza kuendelea kuunga mkono harakati za mapambano dhidi ya uvamizi wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amefanya mkutano na ujumbe wa Fronti ya Umma ya Ukombozi wa Palestina (PFLP) kwa lengo la kujadili hali ya Palestina na hatua za kuimarisha mshikamano wa harakati za muqawama.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Abbas Araghchi akutana na ujumbe wa Fronti ya Umma ya Ukombozi wa Palestina

Katika mkutano huo, pande hizo zilisisitiza umuhimu wa kuendelea kuunga mkono wananchi wa Palestina na kusimama dhidi ya sera za uvamizi, ukandamizaji na uhalifu unaofanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza na maeneo mengine ya Palestina.

Mkutano huo pia umeonyesha msimamo thabiti wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wa kuendelea kuiunga mkono kadhia ya Palestina na harakati za ukombozi, sambamba na kuimarisha umoja wa makundi ya muqawama katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili eneo la Mashariki ya Kati.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Abbas Araghchi akutana na ujumbe wa Fronti ya Umma ya Ukombozi wa Palestina

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