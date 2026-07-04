Kuaga kwa makubwa kwa kiongozi aliyeuawa wa mapinduzi mjini Tehran kwa mtazamo wa Associated Press

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – uwepo mkubwa wa waombolezaji kwenye jeneza la Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, kiongozi aliyeuawa wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, tangu asubuhi ya Jumamosi tarehe 13 mwezi wa Tir katika eneo la Imam Khomeini (rehema ya Mungu iwe juu yake) kwa ajili ya kuaga kwake uliangaziwa katika shirika la habari la Marekani la Associated Press.

Shirika hili la habari katika ripoti yake, likichapisha picha za umati mkubwa wa waombolezaji, liliandika: Iran Jumamosi ilianza sherehe za siku kadhaa za kusafirisha mwili wa Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi wao aliyefariki.

Jeneza la mwili wa kiongozi aliyefariki wa Iran limewekwa ndani ya sanduku la kioo katika eneo kuu la Tehran. Waombolezaji walipoona eneo hili walianza kulia, na wengine walipiga kelele za maneno: "Neno letu ni moja! Kisasi! Kisasi!"

Wengine walibeba mabango na bendera, huku mabango makubwa yenye picha ya Ayatollah Khamenei yakiwa yamewekwa katika mji mzima. Umati wa wanaume walijipiga vifua kwa utaratibu, ambayo ni desturi ya kawaida katika sherehe za maombolezo za Kishia.