Wizara ya Ujasusi: Tutalipiza kisasi damu ya kiongozi shahidi na mashahidi waliouawa dhuluma

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Wizara ya Ujasusi katika taarifa yake imesema: Mioyo iliyojeruhiwa ya watu shujaa wa Iran na wapenda uhuru duniani haitapata uponyaji na faraja isipokuwa kwa kulipiza kisasi kwa wahalifu wa uhalifu wa mauaji ya kiongozi shahidi wa mapinduzi.

Katika taarifa ya Wizara ya Ujasusi imeelezwa: Watu wanaostahimili na wasiochoka wa Iran ya Kiislamu, kwa zaidi ya miezi 4 sasa, wakiendeleza mapambano yao ya kihistoria na vita vya Ashura dhidi ya upande wa ukufuru na kiburi cha kimataifa, wamejaa huzuni na mavazi meusi kwa shahada ya dhuluma ya mtumishi mwadilifu wa Mwenyezi Mungu, amiri wa Waislamu na mwalimu mkuu wa heshima, uhuru, kujitosheleza, kujiamini, kutovunjika na kupambana na udhalimu.

Taarifa hiyo inaongeza: Adui mkali wa Kimarekani-Kizayuni alifanya uhalifu mkubwa na njama kubwa za kigaidi katika historia ya kisasa katika msiba huu mkubwa, na kuumiza na kuhuzunisha mioyo isitoshe milele. Mioyo iliyojeruhiwa ya watu shujaa wa Iran na wapenda uhuru duniani haitapata faraja isipokuwa kwa kulipiza kisasi kwa wahalifu wa uhalifu huu; na kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu, kisasi na adhabu hii itatimia: «Kwa hakika, Sisi tutawalipiza kisasi wakosefu».

Kulingana na taarifa hii, sasa, katika kuendeleza ahadi imara na mwiko usiovunjika wa watu na Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu (mfano wake udumu) na muujiza wa pekee wa kuamshwa kwa watu wenye fahari wa Iran wanaojitoa kwa Wilayah baada ya shahada hii kuu, wanajeshi wasiojulikana wa Imam wa Zama (Mwenyezi Mungu aharakishe ujio wake mtukufu) katika ngome ya mapambano na jihadi ya Wizara ya Ujasusi, kwa heshima na kuadhimisha nafasi tukufu na roho mtukufu na safi ya kiongozi shahidi mkuu (roho yake takatifu iwe takatifu) na mashahidi wengine kutoka nyumba yake tukufu, huku wakiwaita watu wa Iran ya Kiislamu wanaoupenda ushahidi, imara na walioamshwa kwa kupelekeza kwa shujaa kwenda kuagana na imamu shahidi wao, wanasisitiza tena kwa ahadi ya kishujaa juu ya mwiko wao na Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, Mtukufu Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (mfano wake udumu) na watu wanaokuwepo kila wakati, kwa ajili ya kulipiza kisasi damu ya kiongozi shahidi na mashahidi waliouawa dhuluma katika vita vya pili na vya tatu vya kulazimishwa kutoka kwa wahalifu wa Kimarekani-Kizayuni, mamluki na wafuasi wa ukufuru wa kimataifa, na kuondoa uovu wao milele kutoka eneo hilo.