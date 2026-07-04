Araghchi alishukuru kwa misimamo ya nchi wanachama wa Kiislamu wa D-8

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Suhail Mahmud, Katibu Mkuu wa Shirika la D-8 (nchi 8 za Kiislamu zinazoendelea), ambaye alisafiri kwenda Tehran kushiriki katika sherehe ya kuheshimu kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Jumamosi jioni alikutana na Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu.

Katibu Mkuu wa Shirika la D-8 katika mkutano huu alitoa pole kwa kifo cha kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu na baadhi ya viongozi na raia wa Iran katika vita vya uvamizi vya Kimarekani-Kizayuni, na akatangaza rambirambi zake na mshikamano na serikali na watu wa Iran.

Bwana Suhail Mahmud, kwa kutoa ripoti kuhusu shughuli za sekretarieti ya Shirika la D-8 na pia mikutano ijayo ya shirika hili, aliomba kuendelea kwa ushiriki hai wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika matukio na mikutano ijayo ya shirika hili.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu alimshukuru Katibu Mkuu wa Shirika la D-8 kwa kuhudhuria sherehe ya kuheshimu daraja tukufu la kiongozi shahidi wa mapinduzi, na pia misimamo muhimu ya nchi wanachama wa Kiislamu wa shirika hili katika kulaani uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni na kutangaza kuunga mkono na mshikamano na Iran.

Araghchi, akirejelea jukumu muhimu na lenye ufanisi la mashirika ya kikanda katika kupinga unilateri ya vita ya Marekani, alisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa ushirikiano na ushiriki hai wa Iran katika mikutano ijayo ya shirika hili.