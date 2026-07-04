Uwepo wa mamilioni ya watu wa Tehran katika sherehe ya kuaga kiongozi shahidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – sherehe ya kuaga mujahid shahidi, Mtukufu Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (rehema ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake) na familia yake ilianza asubuhi ya leo Jumamosi, tarehe 13 mwezi wa Tir 1405 (kalenda ya Iran) kwa uwepo wa waombolezaji katika eneo la msala wa Tehran.

Kwa mujibu wa tangazo la kamati ya kuandaa sherehe za kupaa kwa damu ya Imam-mujahid shahidi, Mtukufu Ayatollah al-Udhma Khamenei (roho yake takatifu iwe takatifu), sherehe za kuaga, kusafirisha maiti, kusali swala ya maiti na kuzika zimepangwa kwa Jumamosi tarehe 13 na Jumapili tarehe 14 mwezi wa Tir 1405, sambamba na siku ya 19 na 20 ya mwezi wa Muharram, kwa ajili ya kuaga maiti katika eneo la msala wa Imam Khomeini Tehran; kisha Jumatatu tarehe 15 mwezi wa Tir 1405 sherehe ya kusafirisha maiti mjini Tehran; Jumanne tarehe 16 mwezi wa Tir 1405 sherehe ya kusafirisha maiti mjini Qom; na hatimaye Alhamisi tarehe 18 mwezi wa Tir 1405 sambamba na siku ya 24 ya mwezi wa Muharram, sherehe ya kusafirisha maiti mjini Mashhad na kuzikwa katika kaburi la Imam Reza (amani iwe juu yake).

Wakati huo huo, imepangwa pia kufanyika sherehe ya kuaga na kusafirisha maiti ya kiongozi shahidi wa mapinduzi siku ya Jumatano tarehe 17 mwezi wa Tir katika miji ya Najaf na Karbala.

Jana (Ijumaa tarehe 12 mwezi wa Tir) sherehe rasmi ya kuheshimu kwa viongozi, maafisa na wakuu wa dini na madhehebu ya nchi mbalimbali duniani ilifanyika Tehran.