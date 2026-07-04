Vyombo vya habari vya Kizayuni: Msafara wa mamilioni wa maiti ya kiongozi wa Iran ni onyesho la nguvu ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – gazeti la Kizayuni Yedioth Aharonoth liliandika: Ushiriki wa mamilioni katika sherehe ya kusafirisha maiti ya kiongozi aliyefariki wa Iran ni onyesho la nguvu na "kumchoma kidole jichoni" Marekani, na Tehran kupitia hii inatangaza kwamba mapinduzi yake hayana mipaka.

Kwa upande mwingine, gazeti hili liliandika kwamba ofisi ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ilikanusha habari zilizochapishwa na New York Times kuhusu mipango ya Tel Aviv ya kuwaua wapatanishi wakuu wa Iran Araghchi na Ghalibaf wakati wa mazungumzo na Marekani.

Sherehe ya kuaga kiongozi aliyefariki wa Iran, Imam Seyyed Ali Hosseini Khamenei, kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, imekuwa ikiendelea kwa saa chache katika eneo la msala wa Imam Khomeini Tehran kwa uwepo wa mamilioni ya wapenzi wa roho hiyo iliyokwenda. Sherehe ya kuaga itafanyika Jumamosi na Jumapili katika eneo la msala wa Imam Khomeini Tehran, na Jumatatu msafara wa maiti takatifu ya kiongozi shahidi wa mapinduzi utafanyika kwa uwepo wa mamilioni ya watu wa Iran mjini Tehran.

Maiti takatifu ya kiongozi shahidi wa mapinduzi Jumanne itahamishiwa Qom kwa ajili ya msafara wa maiti, na sherehe kuu ya msafara wa maiti itafanyika Jumatano katika mji mtakatifu wa Karbala. Kuzikwa kwa maiti ya kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran hatimaye kutafanyika Alhamisi katika kaburi takatifu la Imam Reza (amani iwe juu yake).