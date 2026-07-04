Ripoti ya shirika la habari la Ufaransa kuhusu kusubiri kwa uvumilivu kwa ajili ya kuaga kiongozi aliyefariki wa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – shirika la habari la Ufaransa, wakati huo huo na kuanza kwa sherehe ya kuaga kiongozi aliyefariki wa Iran, katika ripoti yake lilieleza kwamba umati mkubwa wa waombolezaji walikusanyika katika eneo la msala wa Tehran na kuanza kusubiri kwa ajili ya kushiriki katika sherehe ya kusafirisha maiti.

Shirika hili, likibainisha kwamba wengi wa waombolezaji walifika kwenye eneo la sherehe wakiwa na bendera nyekundu zilizopambwa kwa neno «Shahid» (shahidi), liliripoti kwamba maelfu ya raia walihudhuria katika eneo la msala wa Tehran saa nyingi kabla ya kuanza rasmi kwa programu.

Kwa mujibu wa ripoti hii, sehemu kubwa ya umati huu walitembea kwa miguu umbali wa kilometa kadhaa ili kufika kwenye eneo la sherehe na kushiriki katika tukio hili la kisiasa na kiutamaduni.