Kiongozi shahidi alikuwa ishara na msanifu wa umoja wa Shia na Sunni

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – baada ya kifo cha kishahidi cha Mtukufu Ayatollah al-Udhma Seyyed Ali Hosseini Khamenei, kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, wimbi kubwa la huzuni, huruma na athari za watu liliibuka katika ulimwengu wote wa Kiislamu, hasa nchini Pakistan. Wanasomi wengi, wanataaluma na wasomi wa Pakistan wanamchukulia siyo tu kama kiongozi wa kitaifa, bali kama ishara ya heshima ya Kiislamu, umoja wa umma na msukumo wa harakati za upinzani katika ulimwengu wa Kiislamu. Msafara wa kihistoria wa maiti ya kiongozi shahidi wa umma ulitoa fursa nyingine ya kutafakari utu wa nadra wa kiongozi shahidi.

Dkt. Naser Abbas Shirazi, profesa wa Mahusiano ya Kimataifa katika Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Kiislamu cha Islamabad, mkurugenzi wa Kituo cha Mafunzo ya Amani na Diplomasia ya Dunia na mmoja wa wachambuzi wa masuala ya kimkakati na Asia Magharibi, katika mahojiano na shirika la habari ABNA, kwa kuelezea vipimo vya umaarufu wa kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu miongoni mwa watu wa Pakistan, alisisitiza jukumu kuu la kiongozi shahidi na Mtukufu Kiongozi Mkuu Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei katika kuimarisha umoja wa umma wa Kiislamu na kuvunja miradi ya mgawanyiko ya maadui. Aliongeza kwa kurejelea uwezo wa kimkakati wa Iran na Pakistan, akisema kwamba maendeleo ya ushirikiano wa kisayansi, kiutamaduni na kisiasa kati ya nchi mbili ni sharti la kuunda utaratibu mpya wa kikanda.

Mahusiano ya Iran na Pakistan yanaenda zaidi ya mahusiano ya kiserikali

Dkt. Naser Abbas Shirazi mwanzoni mwa mahojiano haya alisema: Bila shaka, mahusiano kati ya Pakistan na Iran katika viwango mbalimbali ni karibu sana na imara. Mahusiano haya hayajizuii tu katika kiwango cha serikali, bali katika viwango vitatu - serikali kwa serikali, taifa kwa taifa na pia uongozi kwa uongozi - kuna uhusiano wa kina na wa kudumu kati ya nchi mbili.

Aliongeza: Tukiangalia historia, tunagundua kwamba Iran na Pakistan zina mahusiano ya kihistoria ya kina tangu zamani. Lugha ya kihistoria ya eneo hili kwa muda mrefu ilikuwa Kiajemi, na sanaa, utamaduni na ustaarabu wa Iran pia umeacha athari kubwa katika eneo hili. Athari hizi za kiutamaduni na kistaarabu ni dhahiri na haziwezi kukanushwa.