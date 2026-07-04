Araghchi: Kilichobaki kutoka kwa kiongozi shahidi ni ramani ya barabara hai kwa ajili ya siku zijazo

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Taasisi ya Utafiti wa Kiutamaduni ya Mapinduzi ya Kiislamu kwa kumbukumbu ya kifo na msafara wa maiti wa kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Mtukufu Ayatollah al-Udhma Seyyed Ali Khamenei (roho yake takatifu iwe takatifu), imeandaa kumbukumbu «Imam-Mujahid Shahidi» iliyo na maandishi kutoka kwa watu maarufu wa kisayansi, kisiasa, kiutamaduni na kijeshi, ambayo itachapishwa katika vyombo vya habari vya kiongozi shahidi. Ifuatayo ni maandishi ya Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje, yaliyochapishwa kwa jina «Urithi wa Fahari; Dhamana ya Fikra ya Sayyid Ali Khamenei katika Siasa za Nje».

«Wakati historia katika nyakati za mwisho za kuamua inapotafuta majina ya kurekodi fahari ya kusimama imara kwa taifa, inafikia watu ambao wamevuka si tu wakati wao, bali pia upeo wa siku zijazo. Kiongozi shahidi Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake) ni wa nasaba ya vile vilele visivyotikisika; mtu ambaye katika miaka ya uongozi wake aliinua diplomasia kutoka kiwango cha mahusiano ya baridi ya nguvu na vitendo vya kiusalama tu, hadi kiwango cha maana, utambulisho na utume wa kistaarabu na akaifanya siasa za nje kuwa lugha balagha ya heshima ya taifa.

Uzoefu mgumu wa miaka ya hivi karibuni ambao uliambatana na kulazimishwa kwa vita mbili vya uvamizi vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi yetu mpendwa, ulionyesha wazi kwamba diplomasia katika nyakati za kihistoria za mabadiliko, si tu chombo cha kurekebisha mahusiano, bali kioo cha utambulisho wa kitaifa na mapenzi. Urithi ulioachwa na kiongozi shahidi katika uwanja wa siasa za nje ni wa aina hiyo hiyo; hadithi hai ya uhusiano kati ya heshima ya kitaifa, hekima ya kisiasa na busara ya akili ambayo katika mawimbi ya dhoruba ya vikwazo, shinikizo, vitisho na vita imeipa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nafasi maalum.

Mji huu wa fedha ni zaidi ya yote msingi juu ya kanuni ya kimsingi ya uhuru; uhuru ambao haufafanuliwa kama kujitenga, bali kama uwepo hai, wenye matokeo na wakati huo huo usio tegemea katika mfumo wa kimataifa. Katika mfumo huu wa mawazo, diplomasia inapata maana wakati taifa linajiona kama mhusika wa mwingiliano, si chombo cha biashara. Kwa hivyo, siasa za nje za Jamhuri ya Kiislamu zimejitahidi kila mara, kwa kudumisha mistari nyekundu ya utambulisho, kuweka mazungumzo na ulimwengu wazi.

Urithi wake unaenda zaidi ya mifumo finyu ya nadharia za uhalisia wa kupunguza au za kiliberali, na unategemea msingi imara na wa kina wa utambulisho wa Kiislamu-Kiirani; msingi ambao maslahi ya kitaifa yanafafanuliwa katika mstari na maadili, si kinyume nao. Katika mfumo huu, mchanganyiko wa udhanifu na uhalisia ni moja ya sifa za kimsingi za shule hii ya mawazo; kwa sababu mfumo wa kimataifa ni uwanja wa mgongano wa maslahi, lakini kukosekana kwa udhanifu kunaiharibu diplomasia kuwa biashara isiyo na roho na ukweli.