Sheikh Hammam Hamudi: Shahidi Ayatollah Khamenei alisimama pamoja na Iraki katika siku ngumu zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Sheikh Hammam Hamudi, Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kiislamu la Iraki, alisisitiza kwamba taifa la Iraki halitasahau kamwe wale waliosimama pamoja na nchi hii. Pia alimtaja shahidi Aliyetukuka Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei kuwa ni ishara ya mapambano dhidi ya udhalimu na uasi katika zama hizi.

Hamudi katika "mkutano wa mazungumzo" alisema: Wairaki hawaachi kamwe wale waliosimama pamoja nao, na ulimwengu utaona ujasiri na uaminifu wao katika mazishi ya shahidi Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei.

Aliongeza: Imam shahidi, Aliyetukuka Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei, alikuwa ishara ya zama hizi katika kupambana na udhalimu na ubabe kwa misingi ya mafundisho ya Imam Hussein (amani iwe juu yake) na katika njia ya uhuru, heshima na haki.

Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kiislamu la Iraki aliendelea: Shahidi Ayatollah al-Udhma Khamenei alijumuisha katika nafsi yake uzuhud, ujasiri, uvumilivu, elimu na ufahamu sahihi wa kisiasa wa mfumo wa fikra wa adui, na kwa msingi huo, alijenga nchi yenye uwezo kwa kutumia uwezo wake mwenyewe, na taifa kubwa na lenye nguvu.

Alibainisha: Kwa baraka ya damu ya shahidi Ayatollah al-Udhma Khamenei, Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalifufuka kwa nguvu mpya zaidi, na uwepo mkubwa wa watu ulionyesha ujumbe wa wazi wa kusimama imara na kupinga adui.

Hamudi pia alisema: Shahidi Ayatollah al-Udhma Khamenei alikuwa daima mpenzi wa Iraki na Wairaki, aliunga mkono Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iraki na alijitoa mhanga kwa ajili ya Iraki. Katika vita dhidi ya Daesh, alifungua maghala ya silaha ya Iran kwa ajili ya kuunga mkono vikosi vya Al-Hashd al-Shaabi.

Mwishoni alisisitiza: Hatutawaacha kamwe wale waliosimama pamoja nasi. Ujasiri, ushujaa, na roho ya shukrani ya taifa la Iraki vitaonekana kwa njia maalum na kuu katika kumkaribisha na kumzika Imam shahidi Ayatollah al-Udhma Khamenei. Shahidi Ayatollah al-Udhma Khamenei alikuwa daima karibu na madrassasa za kidini za Qom na Najaf, na alikuwa na jitihada maalum kwa ajili ya kudumisha umoja na mshikamano kati ya vyuo hivi viwili.