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Upinzani na kisasi ni kilio cha watu wa Irani

5 Julai 2026 - 16:36
News ID: 1835962
Source: ABNA
Upinzani na kisasi ni kilio cha watu wa Irani

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa katika ujumbe wake aliandika: Katika siku hizi chache, elekezeni macho yenu Irani. Watu katika kuaga na mazishi ya kiongozi wao wanapiga kelele mbili: upinzani dhidi ya maadui na kisasi cha damu ya kiongozi shahidi wa Irani.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul-Bayt (ABNA) – Mohammad Baqer Zolqadr, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, katika ujumbe wake kabla ya mazishi ya kiongozi shahidi wa mapinduzi, ameandika: Katika siku hizi chache, elekezeni macho yenu Irani. Hii ndiyo Irani ambayo mlidhani mtaweza kuiangusha kwa siku chache!

Mwishoni mwa ujumbe huu aliandika: Bahari hii ya watu inayochimbukia, sasa katika kuaga na kumzika kiongozi wao wanapiga kelele mbili: upinzani dhidi ya maadui na kisasi cha damu ya kiongozi shahidi wa Irani.

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