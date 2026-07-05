Upinzani na kisasi ni kilio cha watu wa Irani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul-Bayt (ABNA) – Mohammad Baqer Zolqadr, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, katika ujumbe wake kabla ya mazishi ya kiongozi shahidi wa mapinduzi, ameandika: Katika siku hizi chache, elekezeni macho yenu Irani. Hii ndiyo Irani ambayo mlidhani mtaweza kuiangusha kwa siku chache!

Mwishoni mwa ujumbe huu aliandika: Bahari hii ya watu inayochimbukia, sasa katika kuaga na kumzika kiongozi wao wanapiga kelele mbili: upinzani dhidi ya maadui na kisasi cha damu ya kiongozi shahidi wa Irani.