Waziri wa Mambo ya Nje wa Kongo: Imam Khamenei alikuwa msukumo kwa mataifa yaliyodhulumiwa duniani

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Constant-Serge Bonda, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kongo (Kongo-Brazzaville), alimtaja Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, kuwa ni msukumo kwa mataifa yaliyodhulumiwa duniani.

Akizungumzia nafasi ya kimataifa ya kiongozi shahidi, alisema: Imam Khamenei alikuwa chanzo cha msukumo kwa mataifa yaliyodhulumiwa duniani kote, na mawazo na mwendo wake ulipata mwangwi mkubwa zaidi ya mipaka ya Irani miongoni mwa mataifa yanayopenda uhuru.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Kongo pia alibainisha kwamba kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika uwanja wa kimataifa, alikuwa mfano halisi wa kusimama imara, ustahimilivu na upinzani, na kwa misimamo yake akawa mfano kwa mataifa yanayopinga utawala na udhalimu.