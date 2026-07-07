Kifo cha kishahidi cha kiongozi wa mapinduzi kilifanya msimamo wa upinzani kuwa mpana zaidi na Iran kuwa na nguvu zaidi katika uwanja wa kikanda na ki

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul Bayt (ABNA), Hassan Hanizadeh, mtaalamu wa masuala ya kisiasa, katika mahojiano na mwandishi wa ABNA, alimuelezea kiongozi aliyeuawa wa Mapinduzi ya Kiislamu kama mmoja wa watu wa kipekee zaidi katika ulimwengu wa Kiislamu katika karne moja iliyopita baada ya Imam Khomeini (radhi za Mungu ziwe juu yake) na akasema: Alichukua nafasi isiyobadilishwa katika nyanja za ndani, za kikanda na za kimataifa.

Akirejelea ujuzi mpana, ufahamu wa kisiasa, kijamii, vyombo vya habari na kimataifa wa kiongozi aliyeuawa, alisema: Umahiri wake wa vipengele mbalimbali vya masuala ya ndani na kimataifa ulimfanya kuwa mtu bora na wa kihistoria. Katika miaka 37 ya uongozi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliingia katika vipindi nyeti na hatari zaidi vya kihistoria, lakini busara, akili, na ufahamu sahihi wa marehemu kuhusu vitisho vinavyoikabili Mapinduzi ya Kiislamu na ulimwengu wa Kiislamu vilihifadhi mapinduzi na kulinda Iran.

Hanizadeh alitaja moja ya sifa bora za kiongozi aliyeuawa kuwa mtazamo wake wa kuunganisha na kuvuka madhehebu na akaongeza: Aliepuka kila mara mitazamo ya kikabila, akijitahidi kuunda umoja mpana kati ya mataifa ya Kiislamu na kuunda msimamo mpana dhidi ya utawala wa Kizayoni na nguvu za kibepari.

Aliendelea: Mtazamo mpana wa dunia, mtazamo wa kibinadamu, kimaadili na Kiislamu, pamoja na ufahamu sahihi wa adui wa kiongozi aliyeuawa, ulisababisha nguvu za kibepari kuwa na chuki kubwa dhidi yake na kudhani kwamba kwa kumuua wangeweza kuibua shaka katika jamii ya Kiislamu na taifa la Iran na kuweka msingi wa kupindua Jamhuri ya Kiislamu; lakini hesabu hii ilikuwa makosa kabisa.

Mtaalamu huyu wa masuala ya kisiasa alibainisha: Kifo cha kishahidi cha kiongozi aliyeuawa hakikuidhoofisha Jamhuri ya Kiislamu, bali kiliimarisha umoja wa ndani na mshikamano wa ulimwengu wa Kiislamu. Kuhudhuria kwa watu kutoka zaidi ya nchi mia moja duniani na ushiriki wa zaidi ya watu milioni 20 katika ibada ya mazishi, katika hali ya vitisho vya usalama na hali maalum ya kikanda, ilionyesha nafasi ya juu ya marehemu miongoni mwa taifa la Iran na ulimwengu wa Kiislamu.

Aliongeza: Kuhudhuria huku kukubwa kulionyesha kwamba kifo cha kishahidi cha kiongozi aliyeuawa kimeunda msimamo mpana zaidi dhidi ya kibepari cha kimataifa, na uongozi wake wa miaka 37 ulikuwa sahihi, uliopangwa na wenye kukinga mbele. Kwa sababu hiyo, kifo chake cha kishahidi kilisababisha kuongezeka kwa heshima ya taifa la Iran na kuinua nafasi ya kikanda na kimataifa ya Jamhuri ya Kiislamu na kulifanya ibada hii ya mazishi kuwa tukio la kihistoria na lisilo na kifani duniani.

Hanizadeh, akizungumzia jukumu la kiongozi aliyeuawa katika kuunda mhimili wa upinzani, alisema: Tangu ujana wake alianza mapambano yake si kwa ajili ya kupata mamlaka, bali kwa ajili ya kuandaa msimamo mpana dhidi ya kibepari, na kwa ufahamu wa kina wa hatari ya kuenea kwa Zayoni, aliukubali mhimili wa upinzani kama mfano mkuu wa kukabiliana na msimamo wa uongo.

Aliongeza: Katika kipindi cha urais wake na cha uongozi wake, alisisitiza kila mara umuhimu wa kuunda msimamo wa pamoja kati ya harakati zote za mapambano, hata vuguvugu za ukombozi duniani. Licha ya vikwazo na shinikizo kubwa, alisisitiza kila mara umoja wa Ummah wa Kiislamu na kuimarisha upinzani.

Mchambuzi huyu wa kisiasa alibainisha: Mkazo wa kiongozi aliyeuawa juu ya kuimarisha msimamo wa upinzani ulisababisha mhimili huu kuwa mpana zaidi kila siku, na athari zake zinaonekana wazi katika udhaifu wa ndani wa utawala wa Kizayoni. Sehemu kubwa ya mafanikio haya ni matokeo ya mtazamo wake wa kimkakati na wa mapambano katika kuunga mkono upinzani.

Katika sehemu nyingine ya mazungumzo yake, alitaja «jihadi ya ufafanuzi» kuwa moja ya maneno muhimu zaidi ya kiongozi aliyeuawa na akasema: Kuepuka mifarakano ya kidini na kukabiliana na vita vya vyombo vya habari vya adui vilikuwa moja ya masuala yake muhimu zaidi. Uelewa wa kina wa kiongozi aliyeuawa kuhusu vyombo vya habari na operesheni za kisaikolojia za nguvu za kibepari ulimfanya kuweka jihadi ya ufafanuzi kama mkakati wa kimsingi katika ngazi ya ulimwengu wa Kiislamu.

Hanizadeh aliongeza: Aliona jihadi ya ufafanuzi kama sehemu ya jihadi ya pande zote ya Ummah wa Kiislamu na alisisitiza umuhimu wa kufafanua ukweli, kufichua malengo ya Marekani na utawala wa Kizayoni, na kukabiliana na mradi wa kuzua mifarakano kati ya Waislamu. Mkakati huu ulichukua jukumu muhimu katika kuongeza ufahamu wa mataifa ya Kiislamu kuhusu maendeleo ya kikanda na kimataifa.

Kuhusu mustakabali wa mkakati huu pia alisema: Kulingana na ripoti zilizopo, utawala wa Kizayoni leo unamiliki zaidi ya vyombo elfu moja vya habari vya kuona, vya kusikia na vya maandishi duniani kote, ambavyo kwa kutumia mabilioni ya dola, vinafanya kazi kwa uratibu dhidi ya Iran na ulimwengu wa Kiislamu, na lengo lao kuu ni kuleta mgawanyiko kati ya mataifa ya Kiislamu.

Mtaalamu huyu wa masuala ya kisiasa katika hitimisho alisisitiza: Katika mazingira kama haya, jihadi ya ufafanuzi ni mkakati wa mapambano kabisa katika uwanja wa vita laini. Kiongozi aliyeuawa alisisitiza kila mara ufahamu wa adui, uhamasishaji na ufafanuzi wa ukweli na aliamini kwamba mkakati huu unaweza kubadilisha usawa wa nguvu kwa manufaa ya mataifa ya Kiislamu na kuzima njama za vyombo vya habari za maadui.