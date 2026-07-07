Los Angeles Times: Msiba usio na kifani wa kiongozi aliyeuawa ni onyesho la umoja wa kitaifa na azimio la kulipiza kisasi kikali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (ABNA), Los Angeles Times katika ripoti yake ya uwanjani kutoka Tehran, imelazimika kuakisi matukio ya kihistoria ya umati mkubwa wa watu katika maandamano ya Jumatatu; umati ambao kwa mujibu wa gazeti hili, ulizidi hata msiba wa Jenerali Suleimani mwaka 2020, na picha za angani zilizorushwa na televisheni ya taifa ya Iran zimethibitisha ukubwa wake usio na kifani. Gazeti hili, likirejelea mabango ya «Kifo Trump» na «Kifo Netanyahu» na kunyongwa kwa vibaraka vyao, linaelezea harakati hii si kama maombolezo tu, bali kama tangazo la azimio la kitaifa la «kulipiza kisasi kikali» na kuendelea na njia ya kiongozi aliyeuawa, na kwa kunukuu waombolezaji, linathibitisha kujitolea kwao kwa kulipa kisasi na kuendelea na njia ya upinzani.

Ripoti hii inaendelea kuchambua msiba mkuu katika muktadha wa mazungumzo ya baada ya vita na Amerika na inakubali kwamba Iran inatumia onyesho hili la umoja kama nyenzo ya kufikia madai yake ya kimkakati kama vile udhibiti wa mlango wa Hormuz, kuendeleza mpango wa nyuklia na kutatua migogoro ya kikanda. Los Angeles Times, ikirejelea kusimamishwa kwa mazungumzo hadi mwisho wa ibada, inaona ujumbe kutoka Tehran kuwa wazi: mkataba wowote unategemea kukubaliwa na Amerika kwa ukweli mpya wa uwanja wa vita; ukweli ambao ndani yake, Iran kwa kutegemea nafasi yake ya kijiografia, imeshikilia nyenzo ya shinikizo na inasimamia «mchezo wa wakati» kwa manufaa yake.

Katika sehemu ya mwisho, gazeti hili linaona kutokuwepo kwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, kwa sababu ya hatua za usalama, na pia kufungwa kwa barabara nyingi, viwanja vya ndege na maisha ya kila siku wakati wa ibada hii, kama ishara ya usimamizi wa pamoja wa nchi katika kuandaa tukio hili kubwa. Los Angeles Times hatimaye, licha ya majaribio ya kukuza changamoto, imelazimika kuakisi ukweli kwamba Jamhuri ya Kiislamu, kwa kuungwa mkono na kuhudhuria kwa mamilioni na ari ya kimapinduzi, imethibitisha tena kwamba vitisho na mauaji ya maadui hayaidhoofisha azimio la taifa, bali yanaongeza mara mia azimio lao la kuendelea na njia ya mashahidi na kutimiza ahadi za Kimungu.