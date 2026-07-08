Shukrani za Iran kwa Iraki kwa kuandaa mazishi makubwa ya kiongozi mshahidi huko Najaf na Karbala

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Mohammad Reza Aref, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Iran, alichapisha ujumbe katika akaunti yake kwenye mtandao wa kijamii X kuhusu mazishi ya kiongozi mshahidi wa Iran nchini Iraki.

Aref aliandika: "Maandamano ya kishujaa ya mwili mtakatifu wa Imam mshahidi huko Najaf na Karbala ni ishara angavu ya udugu na mambo ya kina ya kitamaduni na kidini yanayowaunganisha mataifa mawili ya Iran na Iraki."

Ameongeza: "Kwa moyo wote ninashukuru viongozi wakuu wa kidini, wanazuoni, makabila shujaa, vikundi na mashirika ya kiraia, na serikali tukufu ya Iraki kwa uandaa huu mzuri. Uhusiano huu mtakatifu hauwezi kukatika."