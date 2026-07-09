Luteni Jenerali Abdollahi: Tutawalipa kisasi wauaji wa kiongozi shahidi mapema au baadaye

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA, Luteni Jenerali Ali Abdollahi, kamanda wa Kituo Kikuu cha Khatam al-Anbiya, alitoa ujumbe. Maandishi ya ujumbe ni kama ifuatavyo:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu!

Kwa kutoa pole na rambirambi kwa kufia dini kwa kiongozi wa Waislamu na watu huru duniani, Alhamisi Mtukufu Ayatollah al-Uzma Imam Khamene'i (roho yake takatifu iwe takatifu), kwa Hadhra ya Baqiyatullah al-A'zam (roho zetu na za wengine ziwadie fidia yake), kiongozi mwenye hekima wa mapinduzi, Alhamisi Mtukufu Ayatollah al-Uzma Imam Sayyid Mujtaba Hosseini Khamene'i (uongozi wake wa juu uendelee) na umma wa Kiislamu; katika siku zilizopita, ulimwengu umeshuhudia kuundwa kwa hamasa adimu na isiyosahaulika katika historia.

Sherehe ya mazishi na kuaga kwa Imamu shahidi wa umma itajandikishwa kwenye kumbukumbu ya binadamu kama ishara na udhihirisho wa fahari, basira, imani, jihadi na ukinzani.

Mimi, kwa kuheshimu daraja la juu la yule kiongozi shahidi mkuu, najiona ni wajibu wangu kutoa shukrani na ehsani zangu za kina kwa taifa la kipekee, lenye heshima na kubwa la Iran, na watu wajasiri, maafisa na majeshi ya nchi ya kindugu na rafiki, Iraq, wapiganaji wa Kiislamu na Waislamu wote na watu huru duniani ambao kwa kuhudhuria kwao kwa kipekee na kwa maana katika sherehe za kuaga na kuamsha mwenyewe wa mashahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu na mbele ya upinzani, wameunda hamasa kubwa.

Kuhudhuria kwa umma wa Kiislamu kulikokuwa hakujawahi kutokea, zaidi ya kuwa sherehe ya kuaga tu, kilikuwa ni kilio cha sauti ya kupigania haki na mstari wa kukataa mipango ya wababe wa kimataifa, ambacho kilitenganisha waziwazi haki na batili. Mwamko huu wa kibinadamu ni udhihirisho wa muunganiko wa kina kati ya nia ya mataifa yaliyoamka na njia tukufu ya kishahidi.

Dunia na viongozi wa ukufuru na ubeberu wa kimataifa, hasa Amerika ya uhalifu na utawala mchafu wa Kizayuni, wasiuchukue huzuni iliyopo machoni mwa taifa na kang'aro unaotokana na huzuni hii kuwa ni udhaifu.

Huzuni na hasira hii takatifu itaendelea katika njia ya kudai damu ya wauaji wa kiongozi shahidi na kiongozi wa Waislamu na watu huru duniani na mashahidi wasio na hatia wa vita vya kulazimishwa vya pili na tatu, na wao watalipwa kwa matendo yao.

Wana wa taifa hodari na mashujaa katika majeshi, kwa kutegemea na kusaidiwa na Mwenyezi Mungu Aliye Juu na kwa ushirikiano wa mataifa ya Kiislamu na yanayopenda uhuru, kwa hatua ya kimapinduzi, wataiba usingizi machoni mwa adui na kuwalipa kisasi wauaji wa makosa haya ya kigaidi mapema au baadaye.