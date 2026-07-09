Pezeshkian alishukuru watu kwa kuhudhuria kwa kihistoria katika sherehe ya mazishi ya kiongozi shahidi

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais, katika ujumbe huu alielezea kuhudhuria kwa watu kwa shauku mjini Tehran, Qom, Mashhad al-Muqaddas, Najaf al-Ashraf na Karbala al-Mu'alla kama udhihirisho adimu wa uaminifu, mshikamano na uhusiano wa kina wa taifa na malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu na, kwa kusisitiza kwamba kuhudhuria huku kukubwa hakukuwa tu kuaga mwili wa kiongozi, bali kukiita kuwa ni upya wa ahadi ya taifa la Iran na njia ya heshima, uhuru, haki na maendeleo.

Rais pia, akirejelea ushiriki wa makundi mbalimbali ya watu, marejeo na wanazuoni, majeshi ya huduma, wanahabari na washiriki wote katika kuandaa sherehe hii ya kihistoria, alishukuru kwa mshikamano mpana wa ndani na kimataifa katika kumuheshimu kiongozi shahidi na akasisitiza umuhimu wa kulinda mtaji mkubwa wa umoja na mshikamano wa kitaifa.

Pezeshkian, kwa shukrani maalumu kwa serikali, taifa na maafisa wa nchi ya kindugu na rafiki, Iraq, masheikh na wakuu wa makabila, maeneo matakatifu, waandaaji wa mikoba (misafara), wahudumu wa maeneo matakatifu (Atabat) na washiriki wote ambao kwa kuhamasisha uwezo na rasilimali zote za nchi yao, waliweka misingi ya kuandaa kwa fahari sherehe za kuaga na mazishi huko Najaf al-Ashraf na Karbala al-Mu'alla, alielezea mshikamano huu kama udhihirisho mkali wa uhusiano wa kindugu na wa kimkakati kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Iraq na ishara ya mshikamano wa umma wa Kiislamu.