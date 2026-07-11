Baghaee: Hatukuwa na ombi la kufanya mazungumzo na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baghaee katika mahojiano alipojibu swali kuhusu madai ya maafisa wa Marekani kuhusu mazungumzo na usitishaji vita, alisema: «Hatukuwa na ombi la kufanya mazungumzo na Marekani, lakini kwa kuzingatia mbinu yetu ya kuwajibika ya kudumu, hatukukataa ombi la mmoja wa wapatanishi wa kikanda kwa ajili ya safari kwenda Iran na kuzungumza kuhusu hali ya mwisho. Safari hii ilifanyika leo huko Mashhad, na tulieleza maoni na mitazamo yetu kwa upande wa Qatar.»

Vikwazo vipya vya Marekani ni ukiukaji wa wazi wa mkataba wa maelewano

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje aliongeza: «Jambo ambalo ni muhimu kila mtu alizingatie, ambalo kila mtu analijua, lakini ni muhimu kuzingatiwa, ni kwamba uvunjaji wa ahadi na Marekani ni tabia. Ikiwa hapo awali mwaka 2018 kisingizio chao kilikuwa kwamba walikuwa na tatizo na serikali ya awali, sasa inaonekana hata wao wenyewe wana ubishi. Mkataba wa maelewano ambao umepita siku 22 tu tangu utiaji wake, unaendelea kukiukwa na Marekani katika vifungu vyake mbalimbali.»

Baghaee aliongeza: «Matukio yaliyotokea Jumatano na Alhamisi yalikuwa ukiukaji mkubwa wa vifungu vya 1 na 2 vya mkataba wa maelewano. Taarifa kuhusu kufuta kuhusiana na uuzaji wa mafuta ya Iran, tena ilikuwa ukiukaji mkubwa wa kifungu kingine cha mkataba wa maelewano, na habari iliyotangazwa hivi karibuni juu ya kuweka vikwazo vipya, tena ni ukiukaji wa wazi wa kifungu cha 9 cha mkataba wa maelewano. Kati ya vifungu hivi 14, upande wa Marekani kwa udhuru mbalimbali umekiuka sehemu zake mbalimbali. Kwa hivyo, hatupaswi kushangaa sana, kwa sababu uvunjaji wa ahadi ni sehemu ya mfano wa kitabia wa serikali mbalimbali za Marekani.»

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema: «Lakini sisi tangu mwanzo tulisema wazi na kwa uwazi: ahadi kwa ahadi. Hii inamaanisha kwamba hatutekelezi ahadi yoyote bila malipo. Ikiwa upande mwingine unakiuka ahadi zake, ambao wamekiuka, basi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia imechukua na kutekeleza hatua zinazohitajika. Mbinu hii ni mbinu ambayo itaendelea katika siku zijazo.»