Kwa nini Muumini Anapaswa Kujifanyia Kazi (juu ya nafsi yake) Kila Siku?

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sisi kwa hakika ni malighafi, na ikiwa tutafanya kazi juu ya nafsi zetu na tukaweza kuibadilisha malighafi hii kuwa katika sura bora na za juu zaidi, basi tutakuwa tumetekeleza kazi muhimu iliyokusudiwa katika maisha yetu. Hilo ndilo lengo la uwepo wa maisha.

Ole wao wale ambao hawafanyi juhudi juu ya nafsi zao katika upande wa elimu na matendo, kisha wakaondoka duniani wakiwa kama walivyoingia, pamoja na kuoza, kasoro, uharibifu na maovu yote yanayompata mwanadamu katika kipindi cha maisha yake.

Muumini anapaswa daima kufanya kazi juu ya nafsi yake; daima. Msifikiri kwamba kufanya kazi juu ya nafsi kila wakati ni jambo la ziada au lisilowezekana. Hapana, inawezekana na si jambo la kupita kiasi. Ikiwa mtu atajichunguza, akajilinda asifanye mambo yaliyokatazwa na mambo yanayokwenda kinyume na maadili, na akafuata njia ya Mwenyezi Mungu kwa juhudi na azma, basi atafanikiwa.

Huku ndiko kujijenga na kujitakasa nafsi kila wakati, na mpango wa Uislamu umejengwa sambamba na lengo hili la kujisafisha daima.

Kwa nini zimeshariatishwa swala tano za kila siku, kumtaja Mwenyezi Mungu, na kurudia kauli:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾



(Ewe Mola wetu!) Wewe pekee tunakuabudu, na Wewe pekee tunakuomba msaada.

Kwa nini tunafanya rukuu, tunasujudu chini, na tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa kumsabihi, kumshukuru na kuthibitisha ukuu wake?

Yote hayo ni kwa sababu mwanadamu aendelee kuwa katika hali ya kujijenga na kujisafisha nafsi yake kila wakati.

Lakini majukumu ya maisha ni mengi, na sote tunakabiliwa na shughuli mbalimbali; majukumu ya maisha, kutafuta riziki, mambo binafsi, familia na watoto, pamoja na changamoto nyingine nyingi ambazo zinaweza kutuzuia kuifikia nafsi zetu kwa namna inayostahili.

Kwa hiyo, Mwenyezi Mungu Mtukufu ameweka mwezi wa Ramadhani kuwa ni fursa kubwa na yenye thamani kwa ajili ya kujirekebisha na kuitakasa nafsi. Basi msipuuze mwezi huu.

Chanzo: 04/12/1371 (kalenda ya Hijria Shamsia)

Aya ya Qur’ani:

Surat Al-Fatiha, Aya ya 5:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

Tafsiri:

(Ewe Mola wetu!) Wewe pekee tunakuabudu; na Wewe pekee tunakuomba msaada.