Ayatollah Khatami: Trump na Netanyahu Hawatakuwa na Usingizi wa Amani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA, Ayatollah Sayyid Ahmad Khatami, mwanachama wa Jumuiya ya Walimu wa Hawza ya Elimu ya Kiislamu ya Qom, katika hafla ya kumbukumbu ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu aliyefariki akiwa shahidi iliyofanyika katika Musalla ya Al-Ghadir mjini Khorramabad, amesema kuwa ushiriki mkubwa wa wananchi katika ibada ya mazishi ya Kiongozi huyo pamoja na familia yake ni ishara ya uaminifu wa taifa la Iran kwa malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Ameongeza kuwa ibada hizo za mazishi zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi ziligeuka kuwa jukwaa la umoja, mshikamano na kuhuisha ahadi ya utii kwa Mapinduzi ya Kiislamu. Amesema wananchi wa Lorestan nao walishiriki kwa wingi kwa moyo uliochochewa na utamaduni wa Ashura na harakati ya Imam Hussein (as), kwa uwepo mkubwa na wa mfano.

Mwakilishi wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi (Majlisi Khobregan), akizungumzia mwitikio mkubwa wa ibada hiyo katika vyombo vya habari vya kimataifa, amesema kuwa vyombo vingi vya habari vya kigeni vilielezea tukio hilo kwa majina kama “mazishi makubwa zaidi katika historia”, “tukio kubwa la kihistoria”, “kura ya maoni ya Iran”, “maandamano ya ushindi wa taifa la Iran” na “ushujaa ambao hauwezi kunaswa na kamera yoyote.”

Ayatullah Khatami amesema ujumbe wa kwanza wa ibada hiyo ulikuwa ni ushiriki usio wa kawaida wa wananchi, akisema kuwa ilikuwa ni moja ya ibada kubwa zaidi za mazishi ya mashahidi katika zaidi ya karne moja iliyopita. Ameongeza kuwa baadhi ya vyombo vya habari vya kigeni vilikadiria idadi ya washiriki kufikia karibu watu milioni 30.

Ameendelea kusema kuwa katika mji wa Najaf zaidi ya watu milioni 2 walishiriki katika shughuli zinazohusiana na mazishi hayo, huku Karbala ikiwa na karibu watu milioni 10. Ameongeza kuwa kama kusingekuwa na baadhi ya vikwazo vya ushiriki wa wanawake katika programu fulani, idadi hiyo ingeweza kuwa kubwa zaidi.

Akizungumzia mazishi makubwa yaliyowahi kutokea katika historia ya Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Khatami amesema kuwa taifa la Iran lilishawahi kuonyesha ushiriki mkubwa katika mazishi ya Imam Khomeini (ra), Jenerali shahidi Qassem Soleimani na Ayatullah shahidi Sayyid Ibrahim Raisi, lakini mazishi ya Kiongozi huyo shahidi yalikuwa na sifa maalumu zilizolifanya kuwa tukio la nadra na la kihistoria.

Amesema maadui kwa miaka iliyopita walitumia vita vya vyombo vya habari na kisaikolojia kujaribu kuonyesha kuwa wananchi wamejitenga na mfumo wa Kiislamu, lakini ushiriki mkubwa wa wananchi katika ibada hiyo umefuta propaganda hizo na kuonyesha tena kuwa wananchi bado ni nguzo kubwa ya Jamhuri ya Kiislamu.

Bendera ya Kulipiza Damu za Mashahidi

Ayatullah Khatami amesema ujumbe wa pili wa ibada hiyo ulikuwa ni kuinuliwa kwa bendera za kulipiza damu za mashahidi, akieleza kuwa jambo hilo si hisia za wananchi pekee, bali lina msingi wa Qur’an, hadithi na sheria.

Amesema Qur’an Tukufu imezungumzia mara kadhaa adhabu ya Mwenyezi Mungu dhidi ya madhalimu, na kwamba kauli ya kulipiza damu za mashahidi ina mizizi katika utamaduni wa Ashura na mapambano ya Imam Hussein (as). Pia amesema katika riwaya za Kiislamu, Imam Mahdi (aj) ametajwa kuwa mlipizaji wa damu za waliodhulumiwa.

Akizungumzia siku za maombolezo ya Sayyid al-Shuhada Imam Hussein (as), Ayatullah Khatami amesema utamaduni wa Ashura ndio chanzo cha heshima, upinzani na uthabiti wa taifa la Iran.

Amesisitiza kuwa kama wananchi wa Iran walivyounda tukio kubwa katika mazishi ya Kiongozi huyo shahidi, wataendelea katika njia ya Mapinduzi kwa kudumisha umoja, kufuata uongozi wa kidini na kuendeleza muqawama, ili kulinda malengo ya mashahidi.

Amesema ahadi ya Mwenyezi Mungu kuhusu kuadhibiwa kwa wahalifu ni ya hakika, na kwamba taifa la Iran halitanyamaza mbele ya uhalifu, bali njia ya muqawama itaendelea hadi kutimia kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu.

Ayatullah Khatami amesema msisitizo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kwamba wahalifu hawatakuwa na usingizi wa amani unatokana na kanuni hii isiyobadilika ya Mwenyezi Mungu, na wananchi wa Iran wana imani na kutimia kwa ahadi hiyo.

Kuimarika kwa Mbele ya Muqawama

Ayatullah Khatami amesema ujumbe wa tatu wa ibada hiyo ni kuimarika kwa mbele ya Muqawama, akieleza kuwa kufanyika kwa shughuli kubwa za kumbukumbu nchini Iran, Najaf na Karbala ni kielelezo cha wazi cha umoja, mshikamano na nguvu ya mhimili wa Muqawama.

Ameongeza kuwa ushiriki huo mkubwa umeonyesha kuwa mbele ya Muqawama bado ipo hai, ina nguvu na inaendelea, na maadui hawataweza kuizuia kwa vitisho wala shinikizo.

Akizungumzia maisha ya Kiongozi huyo shahidi, amesema alitumia maisha yake yote katika kuhudumia Uislamu, kufanya jihadi na kutetea maadili ya kidini, hadi alipofikia matamanio yake makubwa ya kupata daraja la shahada.

Ayatullah Khatami amesema lengo kuu la mashahidi ni kuhifadhi umoja unaozunguka mhimili wa uongozi wa kidini. Amesema umoja unaosisitizwa na Qur’an ni umoja unaojengwa juu ya uongozi huo, na hafla ya kumbukumbu ya Kiongozi huyo shahidi ilikuwa kwa hakika ni upyaishaji wa ahadi kwa malengo ya Mapinduzi na mashahidi.

Ameongeza kuwa kushikamana na uongozi si kauli mbiu pekee, bali maana yake ni kutekeleza kwa vitendo maelekezo na maamuzi ya Kiongozi wa Waislamu, na kila uamuzi unaotolewa na Kiongozi wa Mapinduzi unapaswa kutekelezwa na viongozi wote.

Amesisitiza kuwa ushauri wa kihistoria wa Imam Khomeini (ra) kwamba “lindeni Wilaya ya Faqihi ili nchi isipatwe na madhara” bado ni mkakati mkuu wa kulinda usalama, nguvu na maendeleo ya nchi.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Ayatullah Khatami aliwashukuru wananchi wa Lorestan, akieleza kuwa mkoa huo ni ardhi ya watu wenye kushikamana na uongozi na Mapinduzi ya Kiislamu.

Amesema wananchi wa Lorestan daima wamekuwa mstari wa mbele katika kulinda Mapinduzi na kutetea uongozi wa kidini, na moyo huo bado unaendelea.

Pia aliwashukuru mwakilishi wa Kiongozi wa Waislamu katika Lorestan, gavana wa mkoa huo na viongozi wengine kwa mshikamano na ushirikiano wao, akisema kuwa pale viongozi wanapokuwa na umoja na mshikamano, njia ya maendeleo na ujenzi huwa rahisi.

Aidha, amesema mkoa wa Lorestan una uwezo mkubwa wa maendeleo lakini bado unakabiliwa na baadhi ya changamoto za upungufu wa huduma, hivyo unastahili maendeleo zaidi na kunufaika na fursa na uwezo uliopo.