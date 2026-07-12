“Kumwaga damu ya Trump, Netanyahu na washirika wao ni ‘wajibu’; vijana wenye ari duniani kote watekeleze hukumu ya Mwenyezi Mungu”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ayatollah Mohsen Araki, Mwanachama wa Baraza Kuu la Hawza za Elimu ya Kiislamu na mjumbe wa uongozi wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi (Majlisi Khobregan), baada ya ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu uliotolewa kuhusiana na tukio la kihistoria la mazishi na kuzikwa kwa Kiongozi huyo aliyefariki akiwa shahidi, ameuelezea ujumbe huo kuwa ni tangazo la kuanza kwa kipindi kipya na kuenea kwa Mapinduzi ya Kiislamu duniani.

Ayatollah Araki aliwataka vijana wenye ari duniani kote, kwa mujibu wa kauli yake, kuchukua hatua kwa ajili ya kutekeleza hukumu ya Mwenyezi Mungu na kulipiza damu ya Kiongozi huyo shahidi pamoja na mashahidi wengine waliodhulumiwa, dhidi ya watu anaowataja kuwa ni wahalifu kama vile Donald Trump, Benjamin Netanyahu na washirika wao katika uhalifu wa kimataifa.

Mwalimu wa masomo ya juu ya Hawza ya Qom alisisitiza kuwa ujumbe wa Kiongozi huyo, kuhusu kulipiza damu ya Kiongozi shahidi na mashahidi wengine, ni amri ya “wajibu wa kutii”, na akasema kwamba wale wanaoweza kwa namna yoyote kuchangia katika kutekelezwa kwa jambo hilo wanapaswa, kwa mujibu wa kauli yake, kuchukua hatua zinazohitajika haraka.

Ayatullah Araki alisema kuwa Trump na Netanyahu wako katika orodha ya kwanza, na akataja pia viongozi wa kijeshi na kisiasa pamoja na wanajeshi na wahudumu wa kijeshi wanaodaiwa kushiriki katika matukio ya Gaza, Ukingo wa Magharibi, Lebanon, Yemen, Iraq na Iran.

Maandishi ya ujumbe wa Ayatullah Araki:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

“Kuamka kwa nguvu kwa watu waliodhulumiwa duniani baada ya kuuawa shahidi kwa Kiongozi Mkuu na shujaa mkubwa wa Uislamu, Ayatullah al-Udhma Imam Khamenei, kupitia uwepo endelevu wa taifa kubwa la Iran katika medani na mitaani, na kisha katika ibada isiyo na mfano ya mazishi yake pamoja na mashahidi wa familia yake, kumeonyesha kilele cha uaminifu na uthabiti katika njia ya Uislamu na ahadi kwa Mwenyezi Mungu, Mtume Wake na Maimamu watukufu.

Hili ni mwanzo wa kipindi kipya cha Mapinduzi makubwa ya Kiislamu.

Natoa shukrani kwa taifa la Iran lenye uaminifu na wananchi wa Iraq waliothamini tukio hili kwa ushiriki wao mkubwa. Ninatangaza kuwa ujumbe wa hivi karibuni wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Mojtaba Husaini Khamenei, kwa hakika ni tangazo la kuanza kwa hatua mpya ya Mapinduzi ya Kiislamu na mabadiliko yake kuwa harakati ya kimataifa na pana.

Ni muhimu kutambua kuwa kulipiza damu ya Kiongozi mkuu shahidi na mashahidi waliokuwa pamoja naye si kulipiza damu yao pekee, bali ni kulipiza damu za mashahidi wote waliodhulumiwa, hususan wale waliouawa katika karne iliyopita na kile kinachoitwa katika ujumbe huu kuwa nguvu za uovu na washirika wao, na ambao hali hiyo imefikia kilele chake hivi karibuni.

Ujumbe wa Kiongozi huyo ni amri ya wajibu wa kutii, na wale wote wanaoweza kwa namna yoyote kuchangia katika utekelezaji wake wanapaswa kuchukua hatua zinazohitajika haraka.

Trump na Netanyahu wako katika orodha ya kwanza, pamoja na viongozi wa kijeshi na kisiasa wanaoandamana nao, na wengine wanaodaiwa kuhusika katika matukio hayo.

Natumaini vijana wenye ari duniani kote watajiunga na harakati hii kubwa na, kwa mujibu wa mtazamo huu, wasisite kuchukua hatua yoyote kwa ajili ya kutekeleza hukumu ya Mwenyezi Mungu dhidi ya wahalifu hao.”

Aya iliyotajwa:



إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ



“Hakika Sisi ni Walipizaji kisasi dhidi ya wahalifu.”

Na rehema na amani zimshukie Muhammad na kizazi chake kitukufu.

Amani iwe juu ya waja wote wema wa Mwenyezi Mungu.

Mohsen Araki

12/07/2026