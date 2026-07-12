Ayatollah Hujjat Ametaka Vituo vya Kielimu na Vyombo vya Habari vya Shia Nchini Kabul Vifunguliwe Tena

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ofisi ya Ayatullah Sayyid Mohsen Hujjat, miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wa Shia nchini Afghanistan, imetoa taarifa ikitaka kuondolewa haraka kwa zuio la shughuli za Hawza ya Khatam al-Anbiya (saw) na Televisheni ya Tamaddun.

Ofisi hiyo imeeleza kuwa kuendelea kwa hali hiyo kunaweza kusababisha kujengwa kwa tuhuma katika fikra za umma wa ndani na wa ulimwengu wa Kiislamu kwamba serikali ya Taliban inaweka vikwazo dhidi ya jamii ya Shia nchini Afghanistan.

Katika taarifa hiyo imeelezwa:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Ofisi ya Ayatullah al-Udhma Sayyid Mohsen Hujjat (Mwenyezi Mungu ailinde daraja lake), ikionyesha wasiwasi wake kuhusu kuendelea kufungwa na kusitishwa kwa shughuli za baadhi ya vituo vya kielimu na vya habari vinavyohusishwa na jamii ya Shia Afghanistan, ikiwemo Televisheni ya Tamaddun na Hawza ya Khatam al-Anbiya (saw), imewaomba viongozi wa Dola ya Kiislamu ya Afghanistan kuwezesha haraka kufunguliwa tena na kuanza kwa shughuli za vituo hivyo.

Taarifa hiyo imesema kuwa vituo hivyo kwa miaka mingi vimekuwa na nafasi muhimu na yenye manufaa katika kueneza maarifa ya Kiislamu, elimu na malezi, kuimarisha maadili, umoja, kuishi kwa amani na kuhudumia jamii ya Kiislamu.

Imeongeza kuwa kufungwa kwa vituo hivyo kumesababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wanazuoni, wanafunzi wa elimu ya dini na makundi mbalimbali ya wananchi.

Taarifa hiyo imesisitiza kuwa kuhifadhi umoja, mshikamano na kuheshimiana baina ya madhehebu yote ya Kiislamu ni miongoni mwa mambo muhimu kwa ajili ya utulivu, usalama na nguvu ya Afghanistan.

Imeeleza kuwa hatua yoyote inayoweza kusababisha hisia za ubaguzi au kuwepo kwa vikwazo dhidi ya sehemu ya Umma wa Kiislamu inaweza kuleta tafsiri zisizo sahihi, migawanyiko na kuathiri umoja wa kitaifa na Kiislamu.

Kwa msingi huo, taarifa hiyo imewataka viongozi wa Dola ya Kiislamu ya Afghanistan kwa busara, haki na uvumilivu mpana, kuweka mazingira yatakayowezesha shughuli halali na zenye usawa kwa vituo vyote vya kielimu, kitamaduni na vya habari.

Aidha, imeeleza kuwa hatua hiyo itasaidia kuzuia kuendelea kwa tuhuma katika maoni ya umma ndani ya nchi na katika ulimwengu wa Kiislamu kwamba kuna vikwazo dhidi ya jamii ya Shia Afghanistan.

Ofisi ya Ayatullah Sayyid Mohsen Hujjat imehitimisha kwa kusisitiza umuhimu wa kuhifadhi umoja wa Umma wa Kiislamu, kuheshimu haki halali za wananchi wote na kuimarisha mazingira ya kuishi kwa undugu baina ya wafuasi wa madhehebu mbalimbali ya Kiislamu.

Pia imeeleza matumaini kuwa suala hilo litapatiwa ufumbuzi haraka kwa busara na nia njema ya viongozi husika.

Kabul – 12/7/2026