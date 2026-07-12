Kuongezeka kwa Mashambulizi ya Utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu "Palestina al-Youm", Mpalestina mmoja aliuawa katika shambulio la anga la ndege isiyokuwa na rubani ya utawala wa Kizayuni dhidi ya hema katika kambi ya Qudsia, iliyoko magharibi mwa Khan Yunis kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Ndege isiyokuwa na rubani ya utawala wa Kizayuni Jumapili jioni ililipua eneo lililo magharibi mwa minara ya Tayba katika kambi ya Qudsia, magharibi mwa mji wa Khan Yunis.

Katika shambulio hili, hema ndani ya kambi hiyo ilipigwa, na kusababisha angalau mtu mmoja kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa.

Vyanzo vya mitaa vimeripoti kwamba waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali za eneo hilo, na bado kuna wasiwasi juu ya kuongezeka kwa idadi ya wahasiriwa.

Kwa upande mwingine, vyanzo vya Palestina vimetangaza kwamba kwa kuuawa kwa watu wengine wawili katika mashambulizi dhidi ya mji wa Gaza na Khan Yunis, idadi ya waliofariki dunia leo kutokana na uhalifu wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza imefikia 8.

Mashambulizi haya yanatokana wakati jeshi la utawala wa Kizayuni katika siku za hivi karibuni limezidisha mashambulizi yake dhidi ya maeneo ya makazi kusini mwa Gaza.