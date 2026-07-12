Kuwait: Vituo vyetu 3 vya mpaka vilishambuliwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Ulinzi ya Kuwait leo Jumapili ilitoa taarifa ikidai kwamba vituo 3 vya mpaka vya nchi kavu kaskazini mwa nchi vimeshambuliwa na kusababisha uharibifu wa mali.

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Kuwait kuhusu suala hili imesema: "Jukwaa la kuchimba visima baharini linalomilikiwa na Kampuni ya Mafuta ya Kuwait katika maji yetu ya eneo limeshambuliwa na ndege isiyokuwa na rubani ya uadui, na kusababisha mfanyakazi mmoja kujeruhiwa."

Kwa upande mwingine, tovuti ya Axios kwa kunukuu afisa wa Marekani inadai kwamba Jeshi la Marekani saa moja iliyopita lilifanya mashambulizi dhidi ya mifumo ya makombora, ulinzi wa anga na boti ndogo za Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika maeneo mawili karibu na Mlango wa Hormuz.