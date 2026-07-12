Ripoti kutoka UAE, Jordan, Kuwait, Qatar na Bahrain / Kuna nini katika kambi ya Marekani?

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu mtandao wa Al-Ahad wa Iraq, habari zimechapishwa kuhusu uanzishaji wa mifumo ya ulinzi wa anga katika kambi ya Muwaffaq as-Salti nchini Jordan.

Ripoti hizi bado hazijathibitishwa au kukanushwa na vyombo vya habari vya Jordan na maafisa rasmi, na hakuna taarifa iliyotolewa kuhusu aina ya tishio linalowezekana au sababu za uanzishaji wa ulinzi wa anga.

Kambi ya Muwaffaq as-Salti ni moja ya vituo muhimu vya jeshi la anga la Jordan na makao ya wanajeshi wa Marekani, ambapo katika siku na wiki zilizopita, kutokana na mvutano wa kikanda, hatua za usalama na ulinzi zilikuwa zimeimarishwa.

Kusikika kwa milio ya milipuko nchini Kuwait

Vyanzo visivyo rasmi pia vimeripoti kusikika kwa milio ya milipuko nchini Kuwait.

Hadi sasa, vyanzo na maafisa rasmi wa Kuwait hawajatoa majibu kwa habari hii.

Uanzishaji wa king'ora cha onyo nchini Bahrain

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bahrain, kwa kuthibitisha mlio wa king'ora cha onyo nchini humo, iliwataka raia na wakazi kwa ajili ya kuhifadhi usalama wao kwenda mahali salama pa karibu.

Qatar: Raia wabaki majumbani mwao na maeneo salama

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Qatar pia ilitoa taarifa ikisema kwamba kiwango cha tishio la kiusalama nchini humo kinakadiriwa kuwa cha juu na kuwataka raia na wakazi wote hadi hapo itakapotangazwa vinginevyo wabaki majumbani mwao na katika maeneo salama.

Madai ya UAE kuhusu ulinzi wa anga kukabiliana na tishio la makombora na ndege zisizo na rubani

Wizara ya Mambo ya Ndani ya UAE pia ilidai kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo inakabiliana na tishio la makombora.

Wizara ya Ulinzi ya UAE katika taarifa yake, kwa kuhusisha mashambulizi na Iran, ilidai kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo inakabiliana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani ambayo yamerushwa dhidi ya nchi hiyo.

Wizara hiyo pia ilidai kwamba sauti zinazosikika katika maeneo mbalimbali ya UAE zinatokana na uendeshaji wa mifumo ya ulinzi wa anga wakati wa kukabiliana na vitisho hivi.

Wizara ya Ulinzi ya UAE hadi sasa haijachapisha maelezo zaidi kuhusu idadi ya makombora na ndege zisizo na rubani, mahali pa kuzuia au kiasi cha uharibifu unaowezekana.

Ripoti ya Reuters kuhusu kusikika kwa milipuko kadhaa mjini Doha, Qatar

Shirika la habari la Reuters pia liliripoti kutoka Qatar kwamba milio ya milipuko miwili ilisikika katika mji wa Doha na serikali ya nchi hiyo wakati huo huo ilituma onyo la usalama kwa simu za mkononi za raia na wakazi.

Ripoti isiyo rasmi kuhusu kulengwa kwa kambi ya anga ya Al-Zafra nchini UAE

Vyanzo visivyo rasmi vilitangaza kwamba kambi ya anga ya Al-Zafra nchini UAE imelengwa na shambulio la makombora.