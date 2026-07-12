Sanaa: Tuna chaguo nyingi; tuko pamoja na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya "Mabadiliko na Maendeleo" ya Yemen mjini Sanaa katika taarifa yake ilisisitiza kwamba kuendelea kwa uvamizi wa Amerika na Kizayuni dhidi ya Iran hakutafikia malengo yake na kutashindwa.

Katika taarifa hiyo imesema: "Tunasisitiza haki kamili ya Iran ya kujilinda na kulenga maslahi ya Amerika. Kuendelea kwa uvamizi dhidi ya Iran kutaadhiri wavamizi na uchumi wa dunia."

Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen pia ilisisitiza: "Yemen katika mfumo wa mlingano wa umoja wa safu za vita, imesimama pamoja na Iran, na kuna uratibu unaoendelea kuhusu matukio, na tuna chaguo nyingi ambazo tutazitumia ikiwa itahitajika."

Kulingana na ripoti hii, kufuatia uvamizi mpya wa Amerika dhidi ya Iran, Idara ya Mahusiano ya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia iliripoti wimbi la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya jeshi dhidi ya kambi za Amerika katika eneo hilo.

Idara ya Mahusiano ya Jeshi katika taarifa yake ilitangaza kwamba katika kukabiliana na kuendelea kwa uvamizi wa kihalifu wa Amerika dhidi ya maeneo ya kusini mwa nchi, Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran tangu masaa kadhaa yaliyopita, kwa kutumia ndege zake za uharibifu zisizo na rubani, lililenga mfumo wa Patriot, ghala za silaha na tovuti ya rada ya jeshi la kigaidi la Marekani nchini Kuwait.

Kwa mujibu wa taarifa hii, pia katika wimbi jingine la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mfumo wa mawasiliano na tovuti ya rada ya jeshi la mauaji ya watoto la Marekani nchini Bahrain vililengwa.

Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lilionya: "Matokeo ya vitendo hivyo na ukosefu wa usalama katika eneo hilo yatakwenda kwa adui wa Kimarekani na Kizayuni, na ikiwa mashambulizi haya yatarudiwa, tutatoa majibu makali zaidi."