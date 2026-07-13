Taarifa ya Hizbullah kufuatia kifo cha Emir wa zamani wa Qatar

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Hizbullah ya Lebanon jana ilitoa salamu za rambirambi kwa kifo cha Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir wa zamani wa Qatar, na kuzitaja misimamo yake katika kuunga mkono Lebanon, watu wake na upinzani katika vipindi mbalimbali, pamoja na ziara yake katika kitongoji cha kusini mwa Beirut na mji wa Bint Jbeil.

Katika taarifa iliyotolewa na Hizbullah imesemwa: «Emir wa marehemu wa Qatar alicheza nafasi kubwa katika kuunga mkono Lebanon na kusimama pamoja na watu wa nchi hiyo katika nyakati ngumu, hasa kuunga mkono vikosi vya upinzani wakati wa uvamizi wa utawala wa Kizayuni mwaka 2006. Pia alitoa misaada ya kheri kwa ajili ya kujenga upya vijiji vilivyoharibiwa.»

Hizbullah ya Lebanon imeishukuru misimamo ya Emir wa marehemu wa Qatar katika kuunga mkono masuala muhimu ya nchi za Kiarabu na Kiislamu, na kichwa cha mbele ni suala la Palestina na haki za watu wa Palestina dhidi ya wakalia wa Kizayuni.