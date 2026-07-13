Mlipuko mkali katika kambi za wakalia wa Marekani nchini Kuwait na Jordan

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu vyombo vya habari, milipuko imetikisa kambi za wakalia wa Marekani nchini Kuwait na mwangwi wa sauti ya milipuko hiyo umesikika katika ardhi ya Iraq.

Hapo awali, vyombo vya habari viliripoti kusikika kwa milipuko mikali katika kambi ya anga ya "Muwaffaq al-Salti" nchini Jordan inayomilikiwa na wanajeshi wa Marekani, na pia meli ya tano ya Marekani nchini Bahrain.

Kwa mujibu wa ripoti hii, shambulio la kombora katika kambi ya anga ya "Muwaffaq al-Salti" nchini Jordan limesababisha milipuko mikubwa na mitetemeko kama ya tetemeko la ardhi katika kambi hiyo.

Kwa mujibu wa ripoti hii, usafiri wa ndege katika uwanja wa ndege wa Amman pia umesimamishwa.

Tovuti ya habari ya "Filastin al-Aan" pia imeripoti kwamba milipuko mingine imetikisa kambi ya Mfalme Hussein nchini Jordan.

Kituo cha televisheni cha "Al-Ghadir" pia kimeripoti kwamba milipuko imetikisa kambi za Marekani nchini Bahrain.

"Filastin al-Aan" pia imeripoti milipuko mikali katika meli ya tano ya Marekani nchini Bahrain na kuongeza kwamba makombora yamegonga malengo mawili katika kambi ya wanajeshi wa Marekani nchini Bahrain.

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bahrain katika taarifa rasmi imeripoti kuwashwa kwa king'ora za tahadhari nchini humo na kuwataka raia kutulia na kufuata maagizo ya usalama.

Katika taarifa rasmi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bahrain iliyochapishwa katika mtandao wa kijamii wa X, wananchi wote na wageni wanaoishi nchini humo wameombwa kutulia, kuelekea sehemu salama na kufuatilia habari na matangazo zaidi kupitia vyanzo na vyombo rasmi vya nchi hiyo pekee.

Mamlaka ya Bahrain bado hajatoa maelezo zaidi kuhusu sababu halisi ya hatua hii (uwezekano wa mazoezi au hali ya dharura).

Mashambulizi ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi dhidi ya maeneo na kambi za wakalia wa Marekani katika eneo yanafanywa kwa kujibu uvamizi wa vikosi vya Marekani dhidi ya maeneo ya Iran.