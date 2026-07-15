Mlinganyo mpya wa Waimana dhidi ya wavamizi wa Saudia

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu Al-Mayadeen, vikosi vya kijeshi vya Yemen kupitia vyombo vyao vya habari vya vita vimetoa onyo kali kwa mashirika yote ya ndege kuhusu kutoruka katika anga ya Saudi.

Vikosi hivyo vimesisitiza kwamba makampuni ya kimataifa yanapaswa «kuchukua maonyo haya kwa uzito mpaka kizuizi cha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa kiondolewe». Kwa njia hii, Sanaa imetekeleza mlinganyo wa «uwanja wa ndege dhidi ya uwanja wa ndege na kizuizi dhidi ya kizuizi».

Sanaa katika taarifa hii imesisitiza kujitolea kwake kuvunja kizuizi cha Yemen na kwa kutishia kupanua mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege vya Saudi endapo vita vitatokea, ilitangaza kuwa kusimamishwa kwa uwanja wa ndege wa Sanaa kwa miaka mingi ni «uhalifu wa kibinadamu» unaoathiri mamilioni ya raia.

Onyo hili limetolewa baada ya Yahya Sarea, msemaji wa vikosi vya kijeshi vya Yemen, kutangaza shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abha ndani ya ardhi ya Saudi Arabia kwa kutumia makombora kadhaa ya balistiki na ndege zisizo na rubani.

Alisisitiza kwamba operesheni hii imefikia malengo yake yote kwa mafanikio na inachukuliwa kama ujumbe wa kwanza katika kujibu uvamizi dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa; pia aliongeza kuwa endapo kizuizi kwenye viwanja vya ndege vya Yemen kitaendelea, mchakato wa kujibu utapanuliwa.