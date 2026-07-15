Ansarullah: Tutaendelea na «Dhoruba ya Al-Aqsa» hadi kuharibiwa kwa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, «Hazam al-Asad», mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya vuguvugu la Ansarullah (Yemen), katika kumbukumbu ya miaka miwili tangu kifo cha «Muhammad ad-Daif», kamanda mkuu wa brigedi za Izz ad-Din al-Qassam, amesisitiza kuendelea kwa usaidizi wa vuguvugu hilo kwa taifa la Palestina na upinzani wake.

Katika mahojiano na shirika la habari la Shihab, alimuelezea Muhammad ad-Daif kama kamanda mashuhuri ambaye alichukua jukumu muhimu katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa upinzani wa Palestina na kuimarisha milinganyo ya kuzuia dhidi ya utawala wa Kizayuni.

Al-Asad, akisema kwamba vikosi vya kijeshi vya Yemen vinashikilia malengo ya makamanda waliouawa wa upinzani huko Palestina na Lebanon, alisema kwamba usaidizi kwa upinzani na kukabiliana na utawala wa Kizayuni na wasaidizi wake utaendelea hadi vita vitaisha, kizuizi cha Ukanda wa Gaza kiondolewe na haki za taifa la Palestina zirejeshwe.

Pia, akisifu «uvumilivu wa kihistoria» wa upinzani wa Palestina katika vita vya Gaza, alisisitiza: nia iliyozua operesheni ya «Dhoruba ya Al-Aqsa» ina uwezo wa kuendelea na njia hii hadi mwisho wa uvamizi na kurejeshwa kwa haki za Wapalestina.

Tangu kuanza kwa vita vya Gaza, vuguvugu la Ansarullah la Yemen limetangaza usaidizi wake kwa upinzani wa Palestina kwa kufanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya Israel na pia kuweka vikwazo kwa meli zinazohusiana na Israel katika Bahari ya Shamu, Bahari ya Arabia na Bahari ya Hindi.