Shambulio la ndege isiyo na rubani la utawala wa Kizayuni dhidi ya kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, vitendo vya uchokozi na ukiukaji wa usitishaji vita kutoka kwa utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon vinaendelea.

Katika tukio la hivi karibuni la ukiukaji wa usitishaji vita, jeshi la uvamizi lililenga pikipiki moja kwenye barabara ya Al-Bayyada – An-Naqura katika eneo la Tiro kusini mwa Lebanon. Hakuna ripoti bado kuhusu majeruhi yanayoweza kutokea kutokana na shambulio hili.

Mwandishi wa Al-Manar pia aliripoti kwamba wavamizi leo asubuhi walifanya mlipuko karibu na makazi ya Hadatha.

Makazi ya Al-Mansuri kusini mwa Lebanon pia yalilengwa na shambulio la anga la utawala wa Kizayuni katika saa za mapema asubuhi.

Vyombo vya habari vya Lebanon pia vimeripoti shambulio la ndege isiyo na rubani la jeshi la uvamizi dhidi ya eneo la Shukin katika mji wa Nabatiya kusini mwa Lebanon.