Ushindi wa Iran dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni ni ushindi wa Ummah wote

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, kiongozi wa harakati ya Ansar Allah ya Yemen, alihutubia kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni nchini mwake na katika eneo hilo.

Jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu ni sababu ya ushindi na kuvunja wadhalimu

Kiongozi wa Ansar Allah wa Yemen mwanzoni mwa hotuba yake alisema: «Mwenyezi Mungu ameifanya Jihad kuwa njia ya ushindi, heshima na kuwavunja wadhalimu, wavamizi, wababe na wahalifu. Jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu imekuwa desturi thabiti katika ujumbe wa kimungu wa manabii. Katika wakati huu tunakabiliana na wadhalimu wakali zaidi katika historia. Wadhalimu wa leo wanajaribu kumtumia mwanadamu kwa malengo yao ya kishetani na kutimiza tamaa zao za kutisha.»

Marekani na Israel ni chanzo cha uovu na zinatishia utulivu wa dunia

Alisisitiza: «Marekani na Israel na pande zinazozunguka mhimili wao ni chanzo cha uovu unaotishia utulivu wa dunia. Marekani na Israel hazijaacha kulenga utulivu wa dunia kupitia uporaji wa mali za mataifa na vita. Katika mstari wa mbele wa aina zote za mashambulizi ya Kizayuni dhidi ya Ummah wetu wa Kiislamu ni "vita laini" yenye uharibifu na upotoshaji. Kizayuni kupitia "vita laini" kinajaribu kuharibu utambulisho wa binadamu na kuutawala kabisa na kuufanya utumwa. Kizayuni kinajaribu kuharibu mataifa, kuikalia nchi zao, kupora mali zao na kuwanyonya.»

Lengo la mpango wa uwongo wa «Mashariki ya Kati Mpya» ni kutawala Ummah wa Kiislamu

Kiongozi wa Ansar Allah aliongeza: «Marekani na Israel kupitia "vita vikali" zinalenga mauaji ya halaiki. Marekani na Israel katika miongo hii yote zimekuwa chanzo cha vita, uhalifu, fitina na njama. Njama za Kizayuni hazijaacha kwa siku moja kulenga Ummah wa Kiislamu, nchi za Kiarabu na kulenga usalama na utulivu wa dunia. Katika njama na fitina katika eneo letu, Marekani, Israel na harakati ya Kizayuni zinahusika. Mpango wa Kizayuni wenye kichwa "Kubadilisha Mashariki ya Kati na Kuunda Israeli Kubwa" umeundwa kwa ajili ya kutawala Ummah huu. Maadui hawaheshimu makubaliano yoyote, maelewano au sheria za kimataifa na hawana dhamana zozote.»