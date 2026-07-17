Ombi la China na Pakistan kwa usitishaji vita na kuanza tena mazungumzo kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Wizara ya Mambo ya Nje ya China imetangaza kwamba nchi hii na Pakistan zinataka usitishaji vita na kuanza tena mazungumzo kati ya Iran na Marekani.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Wizara ya Mambo ya Nje ya China kwa kurejelea mazungumzo ya Alhamisi kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa China na Pakistan huko Shanghai, imetangaza kwamba «Wang Yi» na mwenzake wa Pakistan «Ishaq Dar» wametaka kuanzishwa kwa usitishaji vita na kuanza tena mazungumzo kati ya Marekani na Iran.

Wizara hiyo iliongeza kwamba Wang Yi amewataka pande zote kutimiza ahadi zao na kuzingatia mkataba wa usitishaji vita.

Waziri wa Mambo ya Nje wa China hapo awali pia katika mkutano wake na mwenzake wa Saudi alisisitiza kuunga mkono nchi yake kudumisha mchakato wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran na alitaka makubaliano kamili kati ya nchi mbili ambayo yangekubalika kwa nchi zote katika eneo hilo.