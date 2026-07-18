Mwanachama wa Ansarullah: Saudia Haina Haki ya Kuingilia Mambo ya Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masira, "Hazam al-Asad", mwanachama wa Ofisi ya Kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen, katika kauli zake akimkosoa vikali Saudia, alitangaza kwamba Riyadh haina haki yoyote ya kuingilia mambo ya ndani ya Yemen, viwanja vya ndege, bandari, vyanzo vya utajiri, mahusiano ya kikanda na kimataifa ya nchi hii, au kuamua marafiki na maadui wa taifa la Yemen.

Alisisitiza kwamba Yemen ni nchi huru na yenye mamlaka, na akasema: "Taifa la Yemen lina mizizi ya kina katika historia na halitakuwa 'uwanja wa nyuma' wa Saudia au miradi yake."

Mwanachama wa Ofisi ya Kisiasa ya Ansarullah pia alishutumu Saudia kwa kumtegemea Marekani na akaongeza: "Wakati Riyadh inajivunia kumtegemea Washington, taifa la Yemen linajivunia uhuru wake na kumtegemea Mwenyezi Mungu."

Al-Asad akizungumzia kuendelea kwa kizuizi na shinikizo dhidi ya Yemen, alisisitiza kwamba taifa la nchi hii, kwa kutumia imani na uwezo wake, litarejesha haki zake halali na litavunja kizuizi kilichowekwa.

Mwishowe, akirejea aya za Qur'ani Tukufu, alisisitiza kuendelea kwa uvumilivu wa watu wa Yemen dhidi ya "uvamizi na kizuizi".