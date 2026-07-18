Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, John Mearsheimer, mwananadharia mashuhuri wa mahusiano ya kimataifa na profesa wa Chuo Kikuu cha Chicago, katika uchambuzi wake wa matukio ya hivi karibuni na makabiliano ya kijeshi kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani, alirejelea maonyesho ya nguvu ya Tehran.

Alisisitiza kwamba utendaji wa Iran dhidi ya mashine ya vita ya Marekani umezidi ubashiri wa wachambuzi na hata makadirio ya Wairani wenyewe, na akasema: "Sidhani kama mtu yeyote alielewa kikamilifu ni kwa kiasi gani Iran inaweza kujionesha kwa uthabiti na mafanikio dhidi ya Marekani."

Mearsheimer, akichambua hali ya uwanja na uwezo wa ulinzi wa nchi yetu, alitabiri kwamba katika vita hivi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa wazi itashinda.

Mchambuzi huyu mashuhuri anaona mwenendo wa sasa wa migogoro kama ishara ya kushindwa kwa sera za kukera za Washington na kuimarika kwa mamlaka ya Iran dhidi ya shinikizo la nchi za kibeberu.