  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari za Amerika

Mearsheimer Anakiri: Iran Ndio Mshindi wa Mwisho Katika Vita Dhidi ya Marekani

18 Julai 2026 - 10:10
Msimbo wa Habari: 1841586
Source: ABNA
Mearsheimer Anakiri: Iran Ndio Mshindi wa Mwisho Katika Vita Dhidi ya Marekani

John Mearsheimer, profesa wa Chuo Kikuu cha Chicago, akirejelea kushindwa kwa Marekani dhidi ya Iran, alisisitiza kwamba uwezo wa ulinzi wa Iran umezidi mawazo yote na kwamba Tehran kwa wazi itakuwa mshindi wa vita hivi.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, John Mearsheimer, mwananadharia mashuhuri wa mahusiano ya kimataifa na profesa wa Chuo Kikuu cha Chicago, katika uchambuzi wake wa matukio ya hivi karibuni na makabiliano ya kijeshi kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani, alirejelea maonyesho ya nguvu ya Tehran.

Alisisitiza kwamba utendaji wa Iran dhidi ya mashine ya vita ya Marekani umezidi ubashiri wa wachambuzi na hata makadirio ya Wairani wenyewe, na akasema: "Sidhani kama mtu yeyote alielewa kikamilifu ni kwa kiasi gani Iran inaweza kujionesha kwa uthabiti na mafanikio dhidi ya Marekani."

Mearsheimer, akichambua hali ya uwanja na uwezo wa ulinzi wa nchi yetu, alitabiri kwamba katika vita hivi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa wazi itashinda.

Mchambuzi huyu mashuhuri anaona mwenendo wa sasa wa migogoro kama ishara ya kushindwa kwa sera za kukera za Washington na kuimarika kwa mamlaka ya Iran dhidi ya shinikizo la nchi za kibeberu.

Maoni yako

You are replying to: .
captcha