Kuendelea kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza; Watu 10 wameuawa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu mtandao wa Al Jazeera, vyanzo vya hospitali Gaza vilitangaza: Tangu asubuhi ya Jumamosi hadi sasa, Wapalestina 10, wakiwemo watoto watatu, wameuawa katika mashambulizi ya Israel dhidi ya jiji la Gaza.

Mtandao huo pia uliripoti juu ya shambulizi la anga la jeshi la Israel dhidi ya makazi ya Al-Qarara kaskazini mwa jiji la Khan Yunis.

Pia, vyanzo vya misaada na dharura vya Gaza vilitangaza kwamba kufuatia shambulizi kwenye mtaa wa Al-Zeitoun kusini-mashariki mwa jiji la Gaza, watu kadhaa walijeruhiwa.

Kwa mujibu wa ripoti hizi, katika shambulizi hili angalau mwanamke mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa.

Kwa upande mwingine, «Mahmoud Basal», msemaji wa shirika la misaada na uokoaji la Gaza pia alitangaza: Kufuatia shambulizi la Israel dhidi ya hema la makazi ya wakimbizi katika mtaa wa Keshko mashariki mwa mtaa wa Al-Zeitoun, mwanamke mmoja ameuawa, watatu wamepotea na wengine kadhaa wamejeruhiwa.