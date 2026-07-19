Onyo la Urusi kuhusu kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi wa nishati katika historia ya binadamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Kirill Dmitriev, mwakilishi maalum wa Rais wa Urusi, alisisitiza kwamba mgogoro mkubwa zaidi wa nishati katika historia ya binadamu unaweza kuonekana tena, na mgogoro huu unajitokeza baada ya kipindi cha utulivu wa kiasi.

Aliongeza: Matokeo ya mgogoro huu yatakuwa makubwa zaidi kuliko yale ya awali, hivi kwamba yatatatiza sio tu sekta ya mafuta na gesi, bali pia mlolongo wa usafirishaji wa bidhaa za viwandani na kilimo.

Dmitriev alisema kwamba Umoja wa Ulaya na Uingereza ndizo zitakazoathiriwa zaidi na mgogoro huu.

Inafaa kumbuka kwamba uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran umeleta ukosefu wa usalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi na hasa katika Mlango wa Hormuz.