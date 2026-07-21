Msaada wa Makundi ya Hizbullah ya Iraq kwa kuzingirwa kwa bandari za Saudi na Ansarullah

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu kituo cha "Al-Masirah" cha Yemen, Makundi ya Hizbullah ya Iraq katika taarifa hii yalipongeza uamuzi wa Yemen wa kuweka kizuizi cha bahari dhidi ya serikali ya Saudi, na kukiita kuwa ni jibu halali kwa kizuizi cha dhulma ambacho kimewekwa kwa karibu miaka 12 dhidi ya watu wa Yemen.

Kundi hili la mapigano la Iraq liliongeza: uamuzi wa kishujaa wa Yemen ambao unabeba mlingano wa kimkakati wa "kizuizi dhidi ya kizuizi, na uchochezi dhidi ya uchochezi", unaonyesha azimio la chuma na lisilotikisika na dhamira thabiti ya kulinda uhuru wa Yemen na kurudisha kikamilifu haki zilizoporwa za nchi hii.

Makundi ya Hizbullah ya Iraq mwishoni mwa taarifa yao, yakirejelea muunganiko wa vikundi vya upinzani katika eneo, yalisisitiza: katika mwelekeo wa uratibu na umoja wa mstari wa haki na roho ya mshikamano wa kijihadi, tunatangaza kuunga mkono kikamilifu hatua hii ya Yemen.