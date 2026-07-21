Ansarullah: Uchaguzi wa Al-Hayya umevunja mipango ya adui wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Mayadeen, ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen ilipongeza kuchaguliwa kwa Khalil al-Hayya kama mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas badala ya Yahya Sinwar aliyeuawa.

Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen imesemwa: uchaguzi wa al-Hayya utaimarisha uthabiti na nguvu za upinzani kwa sababu viongozi wa upinzani wametoka ndani ya maumivu, mateso na azimio la watu wa Palestina.

Katika kuendelea kwa taarifa hii imesisitizwa: uamuzi huu unathibitisha kwamba upinzani haushindwi na kwamba mpango wa wakoloni wa Israel wa kuuangamiza umeshindwa.

Ansarullah ilithibitisha msimamo wake thabiti wa kuunga mkono watu wa Palestina na sababu yao, na ikaisingizia umma wa Kiislamu jukumu la kuunga mkono uthabiti, uvumilivu na upinzani wa watu wa Palestina.