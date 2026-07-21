Hizbullah imepongeza kuchaguliwa kwa Al-Hayya kuwa mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu kituo cha Al-Mayadeen, Hizbullah ya Lebanon ilichapisha taarifa ikimpongeza Khalil al-Hayya kwa kuchaguliwa kuwa mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas na mrithi wa Yahya Sinwar aliyeuawa.

Katika taarifa hii imesemwa kwamba Hizbullah inapongeza harakati ya Hamas na Khalil al-Hayya kwa uchaguzi huu.

Hizbullah pia ilisisitiza kwamba upinzani wa Palestina utaendelea kushikilia misimamo yake na kuendelea kulinda haki za watu wa Palestina mpaka kukombolewa kwa nchi na maeneo matakatifu ya Palestina.

Harakati ya Kiislamu ya upinzani Hamas ilitangaza kwamba al-Hayya amechaguliwa kuwa mkuu mpya wa ofisi ya kisiasa ya harakati hiyo na mrithi wa Sinwar aliyeuawa.

Moja ya sifa muhimu za kisiasa za al-Hayya ni msaada wake katika kuendeleza uhusiano wa Hamas na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Hizbullah ya Lebanon.