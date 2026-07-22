Amir Akraminia: Hata idhini ya uwepo wa awali kwenye visiwa vyetu hatutaimpa adui

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Brigedia Jenerali Mohammad Reza Akraminia, msemaji wa jeshi la nchi yetu, katika mahojiano na redio ya "Goftogu" kuhusu utayari wa pande zote wa jeshi na majeshi dhidi ya vitisho, alisema: Tumegundua mkono wa adui! Kwa kila eneo kati ya maeneo haya tuna mipango kabla na tumefanya mazoezi mara nyingi katika mafunzo. Kila mvamizi atakayeingia katika maeneo haya, tutamwangamiza pale hapo kwa moto mkali.

Aliporejelea umuhimu wa kipindi cha sasa, alisema: Tupo katika kipindi nyeti sana na cha kihistoria, na tunaamini kwamba utendaji wa taifa la Iran, majeshi, jeshi na Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu utakuwa wa namna ambayo itahakikisha na kuamua msimamo wa nguvu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa miongo ijayo katika eneo na ulimwengu.

Msemaji wa jeshi, akisema kwamba nchi imeingizwa katika vita visivyotakikana na visivyo vya haki kutoka kwa adui wa Marekani, alisema: Kisingizio chao cha uvamizi huu ni madai ya juhudi za Iran kufikia silaha za nyuklia; wakati sisi tumerudia na kusema waziwazi kwamba hatukutafuta silaha za nyuklia kabisa.

Brigedia Jenerali Akraminia aliongeza: Maadui kila mara, kulingana na hali za nchi mbalimbali, wanatoa visingizio kama vile ulanguzi wa dawa za kulevya au maendeleo ya silaha za nyuklia kama sera zao zilizotangazwa, ili kwa njia hiyo waweze kuunda msingi wa mashambulizi ya kijeshi, shinikizo, vitisho na vikwazo, na kuweka nchi lengwa katika msimamo dhaifu na hali ya vita.

Aliporejelea matukio ya hivi karibuni katika eneo na kushindwa kwa Washington katika kuendeleza sera zake, alisisitiza: Makadirio ya kimkakati ya Wamarekani kuhusu msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yalikuwa na makosa ya hesabu. Walipoona matukio kama vile operesheni ya "Dhoruba ya Al-Aqsa", mapigo yaliyopigwa kwa Hamas na Hezbollah, na pia kuanguka kwa utawala wa Assad nchini Syria, walifikiri kimakosa kwamba Iran imeingia katika msimamo dhaifu, na kwa msingi huo, walitulazimisha vita hivi.