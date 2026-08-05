Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA, Donald Trump, Rais wa Marekani, kwa kuchapisha maandishi kwenye mtandao wake wa kijamii unaoitwa "Truth Social", alionyesha hasira yake kwa ushindi wa Abdel al-Sayid katika uchaguzi wa mchujo wa Chama cha Democratic katika jimbo la Michigan.

Hasira ya Trump kwa ushindi wa mgombeaji anayeunga mkono Palestina huko Michigan

Rais wa Marekani katika maandishi haya kwa hasira aliandika: Habari njema kwa Chama cha Republican. Al-Sayid, mwanakomunisti aliye muungwana anayechukia Wayahudi na Israel, anamshinda yule aliyekuwa mshindi wa jina katika kinyang'anyiro dhidi ya Wasoshalisti.

Donald Trump, ambaye anaona matokeo ya kura za maoni yaliyotangazwa kutoka vyanzo mbalimbali kuwa dhidi yake, aliendelea: Haikutarajiwa kwamba angeweza kufanya vizuri hivyo. Sasa, sera za kichaa za Democratic zitazidi kuwa mbaya zaidi!

Abdurrahman al-Sayid alishinda katika uchaguzi wa mchujo wa Chama cha Democratic kwa kiti cha Seneti ya Marekani katika jimbo la Michigan.

Kituo cha NBC kiliripoti kwamba alifanikiwa kumshinda mpinzani wake licha ya matumizi ya makumi ya mamilioni ya dola katika kampeni za uchaguzi kutoka kwa makundi yanayounga mkono utawala wa Kizayuni.

Kulingana na ripoti hii, matokeo ya uchaguzi wa jana Jumanne yalikuwa pigo kubwa kwa lobi ya Kizayuni nchini Marekani inayojulikana kama AIPAC. Lobi hii, ambayo iliongoza juhudi za kumshinda Abdurrahman al-Sayid anayeunga mkono Palestina, ilitumia zaidi ya dola milioni 30 kumuunga mkono mpinzani wake, yaani Haley Stevens, mbunge wa Bunge la Marekani.

Abdurrahman al-Sayid katika uchaguzi wa Novemba atashindana na Mike Rogers, mbunge wa zamani wa Bunge la Marekani kutoka Chama cha Republican. Kinyang'anyiro hiki kinachukuliwa kuwa moja ya matukio machache ya maamuzi kwa Seneti katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba na kinaweza kuamua ni chama gani kitakachodhibiti Seneti hadi mwisho wa kipindi cha urais wa Donald Trump.

Ikiwa Abdurrahman al-Sayid, ambaye ana asili ya Misri, atashinda katika uchaguzi wa Novemba, atakuwa seneta wa kwanza Mwislamu katika historia ya Marekani.