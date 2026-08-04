Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Oman wazungumza kwa simu kuhusu maendeleo ya kikanda

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Usultani wa Oman, Badr Albusaidi, wamefanya mazungumzo kwa njia ya simu jioni ya leo, ambapo walijadili maendeleo ya hivi karibuni katika eneo la Mashariki ya Kati.



Katika mazungumzo hayo, mawaziri hao walibadilishana maoni kuhusu hali ya sasa ya kikanda na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu usalama na utulivu wa eneo.



Mazungumzo hayo ni sehemu ya mawasiliano ya kidiplomasia yanayoendelea kati ya Tehran na Muscat, yakilenga kuimarisha ushirikiano na kuratibu misimamo kuhusu masuala ya kikanda yenye maslahi ya pamoja.



Iran na Oman zimekuwa zikidumisha uhusiano wa karibu wa kidiplomasia na mara kwa mara viongozi wa pande hizo mbili hukutana au kuwasiliana kujadili maendeleo ya kisiasa na usalama katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati.