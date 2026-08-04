Sheikh Naim Qassem: Mazungumzo na Tel Aviv hayaleti chochote isipokuwa aibu na fedheha kwa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al-Ahd, sherehe za Arba'in ya Huseini katika mji wa Baalbek zimeanza kwa hotuba ya Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem.

Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon alisema: "Leo tunakabiliwa na uchokozi wa Israel-Marekani unaolenga sisi, Iran, Gaza, Yemen, na eneo lote; uchokozi unaolenga kuzima mwali wa upinzani, kukoloni eneo, na kumteua Israel kama wakala wa nguvu hiyo ya kidhalimu ya Marekani. Mnamo Septemba 2024, shabaha (ya uchokozi wa Kizayuni) nchini Lebanon ilikuwa ni kuangamiza upinzani. Walianza kwa kumuua kiongozi wetu mpendwa na sayyid wetu, Sayyid Hassan Nasrallah, na makamanda mashahidi, kisha wakafanya operesheni ya pager na mashambulizi dhidi ya uwezo wetu; kampeni isiyo na huruma ya kukomesha upinzani. Kilichosimamisha uchokozi huu ni makubaliano kati ya Iran na Marekani, kwani Tehran iliweka kusimamishwa kwa uchokozi kama sharti lake la msingi (Mkataba wa Islamabad). Marekani ilikubali (mkataba huu); kama mkataba huo haungekuwepo, usitishaji vita huu haungewezekana kamwe. Kwa nini wakati Trump aliporudi madarakani, Israel haikufanya uchokozi dhidi ya Iran? Kwa sababu Trump bado anaepuka mkataba na madai ya Iran. Leo tunaamini kwamba mazungumzo yote ya moja kwa moja hayajaleta chochote kwa Lebanon isipokuwa aibu, fedheha, kukata tamaa, na makubaliano yanayofuatana. Kwa kweli, raundi zote za mazungumzo zilileta matokeo gani kwa Lebanon? Wakati huohuo, Israel imepata kila kitu. Israel imepata mafanikio ya kisiasa; lakini maadamu upinzani, watu na raia wake waungwana wanadumu kwa uthabiti, kiutendaji haitapata matokeo. Maafisa wa Lebanon badala ya (kuhudumia maslahi ya kitaifa) walisaidia Israel. Nawaambia waziwazi: kwa mwendo huu, mamlaka ya kisiasa (mjini Beirut) hayatapata matokeo yoyote kwa Lebanon na hayatafaulu katika kuwezesha malengo ya Marekani."